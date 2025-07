BRAZILAC U VOLFSBURGU: Bundesligaš se pojačao iz Čempionšipa

✍️ Welcome, Vini Souza! 🇧🇷💚



The 26-year-old Brazilian midfield enforcer joins the Wolves on a long-term deal! 🐺



Ready to bring the heat to the Bundesliga 🔥💪 #VfLWolfsburg pic.twitter.com/3YIe8rqy61 — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) July 5, 2025