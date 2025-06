SRBIN OVO NIJE OČEKIVAO U MOSKVI: Evo šta je Marka Nikolića snašlo nakon što je osvojio Kup Rusije u fudbalu (VIDEO)

Rusija je ovih dana mesto u kome ne mali broj srpskih fudbalera i trenera gradi karijeru, a Marko Nikolić, strateg fudbalskog kluba CSKA iz Moskve uradio je nešto što dugo nije viđeno od strane kormilara "armejaca". I, zato je doživeo da mu na prilično radostan način bude prekinuta konferencijaza štampu.

Podsetimo, CSKA je juče na moskovskom stadionu "Lužnjiki" osvojio Kup Rusije, a srpski stručnjak je time ostvario ono što se dosad samo jednom desilo u istoriji "armejaca".

Naime, samo jedan trener, i to slavni Brazilac Ziko, uspeo je da kao šef stručnog štaba moskovskog giganta dođe do pehara. Bilo je to još 2009. godine...

Ovoga puta, CSKA je u finalu protiv Rostova odigrao najpre 0:0, a penalima ga savladao sa 4:3. Time mu se revanširao za prvenstveni poraz (2:1), dok je nerešeno okončan onaj drugi meč u Ruskoj premijer ligi između pomenutih suparnika (0:0).

Inače, jedanaesterac za pobedu postigao je reprezentativac Srbije, Milan Gajić:

A kada je meč završen, Nikolićeva konferencija za štampu je prekinuta - jer su utrčali njegovi igrači i polivali ga vodom, pevajući čuveni hit.

Inače, ruski mediji javljaju da je Nikolić u prvom poluvremenu ušao u konflikt sa strategom rivala, Viktorom Onopkom, ali ne iznose više detalja osim da su se posvađali i da su "pale teške reči".

A upravo je Marko Nikolić nedavno proglašen za najboljeg trenera ovog nadmetanja u sezoni 2024/2025.

On je preuzeo CSKA u junu 2024. godine. U prvenstvu su otpisani "armejci" iznenadili mnoge, pa i Spartak Dejana Stankovića, osvojili 59 bodova i završili na trećem mestu tabele Ruske premijer lige.

Krasnodar je prvi put postao šampion (sakupivši 67 bodova iz 30 utakmica), a dosadašnji prvak Zenit je bio drugi, sa 66. Stankovićev Spartak je prvenstvo Rusije završio na četvrtom mestu, sa 57 bodova.

Samo dan posle osvajanja Kupa, Nikolić je već bio u Beogradu gde je uzeo učešća u, može se reći, istorijskoj skupštini FK Partizan (posle koje je postalo poznato i ko će biti Partizanov trener u novoj sezoni).

