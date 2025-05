SKANDAL: Evo šta je Gelor Kanga doživeo u Novom Pazaru (VIDEO)

17.05.2025🇷🇸Novi Pazar - Crvena Zvezda, Kanga hit by flare from Pazar fans, for more click here: https://t.co/4bnPZoXuDj pic.twitter.com/wCXqqbO1hy — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 20, 2025