"SIGURNO ODLAZIM, NE TREBAJU MI PARE, NIGDE U EVROPI NISAM VIDEO OVO!" Đenaro Gatuzo šokiran kako se vodi Hajduk iz Splita

Trener fudbalera Hajduka, Đenaro Gatuzo, najavio je odlazak iz Splita na kraju aktuelne sezone.

Đenaro Gatuzo foto: EPA

- Sigurno odlazim. Imam još godinu ugovora s Hajdukom, ali sa advokatom radim na tome da ovo bude moja poslednja utakmica na Poljudu. Ništa od novca, ne želim otpremninu. Nisam takva osoba. Ne zaslužujem novac za nešto što nisam odradio, samo za odrađeno - rekao je Gatuzo na konferenciji za medije.

Hajduk poslednjih šest kola ne zna za pobedu i u poslednje dve prvenstvene runde će biti lišen takmičarskog motiva. Istina, mogao bi da odluči prvaka jer prekosutra dočekuje Rijeku u meču sezone. Riječanima je pobeda neophodna da poslednje kolo i meč sa Slavenom dočekaju ispred Dinama. Pitanje je sa kakvim motivima će uči Splićani u Jadranski derbi.

- Moramo da poštujemo sport i ligu. Znam da navijači ne žele da slave Rijeka ili Dinamo. Ljuti su, videli ste da nas je čuvala policija na treningu. Spremni smo na zvižduke i proteste, ali moramo odigrati najbolju utakmicu.

Pod znakom pitanje je Hajdukov najbolji igrač Marko Livaja.

- Garantujem da će istrčati najboljih 11. U karijeri mi niko ništa nije poklonio. Imao sam sličnu situaciju kada sam vodio Napoli. Igrali smo protiv Verone koja je već bila sigurna u opstanak, a nama je bila potrebna pobeda koju nismo ostvarili. Sport zaslužuje poštovanje, zaigraće najboljih 11 i daćemo sve od sebe za pobedu. Livaja je odradio sve treninge i spreman je.

Osvrnuo se Gatuzo na iskustvo rada u Hajduku...

- Trebalo bi mi dva sata da sve objasnim. Ovo je veliki klub u malom gradu, a to je teško. Strast navijača me je topila i pogađala. Hajduk je stil života, roditelji decu od dve godine vode na stadione, navija se od malih nogu. Osetim ponos što sam trener ovog kluba. Hajduk je veliki klub slavne istorije koji dugo ništa nije osvojio, a zaslužuje to. Međutim, teško da klub može funkcionisati na ovakav način. Uvek su isti problemi, iz godine u godinu. Teško je napraviti napredak, kad se vidi da klub ne može ovako da funkcioniše. Trebalo bi primeniti drugačiji stil upravljanja klubom. Mesecima nisam upoznao ljude koji vode klub. To je neobično. Volim da se obratim ljudima kad imam problem. Ovde ih nisam upoznao.

Šta vas je najviše razočaralo u klubu?

- Ne bih išao u detalje, ali upravljanje klubom je ono što me muči. Nigde u Evropi nisam vidio da se ovako vodi klub. Teško je funkcionisati kad znaš da nemaš novac i da teško možeš kupiti igrača. Ko je važniji: predsednik ili Nadzorni odbor? Teško mi je da razumem da Nadzorni odbor ima veća ovlašćena od predsednika i da se tako upravlja. Razočaran sam teškom svakodnevicom, ali neću da polemišem. Radio sam što sam bolje mogao, igrači su mi dali srce na rukama, ja sam dao maksimum. Imao sam u januaru ponude za odlazak i nisam ih razmatrao. Ali, teško je raditi kad znate da ne možete da donesete ništa dobro, pojačate tim, ohrabrite igrače ili popravite nešto.

