"NIJE RAZOČARAO": Čelnik saudijske lige o Nejmaru

Jedan od čelnika saudijske profesionalne fudbalske lige Mohamed Basravi rekao je da Nejmarov boravak u domaćem fudbalu nije bio razočaravajuć, uprkos povredama zbog kojih je postigao samo jedan gol za Al Hilal.

Nejmar je na leto 2023. godine iz Pari Sen Žermena prešao u Al Hilal.

On je odigrao samo pet utakmica u sezoni 2023/2024, pošto je igrajući za reprezentaciju Brazila pokidao prednje ukrštene ligamente kolena i pauzirao više od godinu dana.

Na teren se vratio prošlog oktobra, ali se ponovo povredio i posle novog povratka na teren odigrao je samo dve utakmice u Azijskoj ligi šampiona.

U januaru je prešao u Santos, pošto je sporazumno raskinuo ugovor sa saudijskim klubom.

Mnogi smatraju da je njegov transfer u Al Hilal katastrofalna odluka, ali generalni menadžer marketinga saudijske lige Basravi rekao je da su povrede deo fudbala.

- Nejmar je došao i otišao i naravno, poveo je mnoge navijače sa sobom, one koji ga lično prate. Ali, to nije bilo razočaranje. Ono što se desilo sa Nejmarom je fudbal, to je sve. Povrede se mogu dogoditi. To je bila ozbiljna povreda na početku ugovora i to se svima može dogoditi. Voleli bismo da je igrao više, ali to je fudbal - rekao je Basravi za "Marku".

Nejmar je karijeru počeo u Santosu, od 2009. do 2013. godine osvojio je šest trofeja, uključujući i Kup Libertadores 2011. godine. Za taj brazilski klub u prvom mandatu odigrao je ukupno 225. utakmica i postigao 136 golova.

On je 2013. godine prešao u Barselonu u kojoj se proslavio i osvojio brojne trofeje, a četiri godine kasnije prešao je u Pari Sen Žermen za 222 miliona evra, što je najskuplji transfer u istoriji fudbala.

