POSLE BOSMANA, SUPERLIGA! Ovako će da se odvija novo elitno takmičenje posle istorijske odluke Evropskog suda

Odlukom da stav UEFA proglasi suprotnim evropskim pravilima konkurencije i time praktično stane u odbranu profesionalne Superlige o kojoj i dalje sanjaju neki klubovi, Evropski sud pravde sa sedištem u Luksemburgu izazvao je juče buru reakcija na Starom kontinentu, ne samo u fudbalskom svetu, već i u finansijskoj sferi, i šire.

- Pravila FIFA i UEFA o prethodnom odobrenju za međuklupska fudbalska takmičenja, kao što je Superliga, krše pravo EU. U suprotnosti su sa pravom konkurencije i slobodnim pružanjem usluga – zaključio je evropski sud.

Ova odluka mogla bi da se poredi sa presudom koju je ovo telo, tada pod drugim imenom, kao Sud pravde Evropske zajednice, doneo u decembru 1995. godine, u vezi s profesionalnim sportom, poznatijom i kao "Bosmanovo pravilo", kojim je stavljena tačka na utvrđivanje kvota za broj stranaca u evropskim klubovima.

Sud je sada zaključio da stavljanjem svakog turnira pod svoju autorizaciju, i predviđanjem sankcija protiv klubova i igrača koji se suprotstave njenom autoritetu, UEFA ima dominantnu ulogu i da je ta vrsta monopola nedozvoljena. Time je, praktično, sud paragrafima stao na stranu Superlige, čime su, pravno, otvorena vrata za njeno osnivanje.

Pre dve godine, rukovodstva dvanaest velikih evropskih klubova principijelno su se saglasila sa započinjanjem ovog profesionalnog projekta. Među ovim klubovima bili su Atletiko, Real, Barselona, Liverpul, Arsenal, Totenhem, Mančester siti, Mančester junajted, Čelsi, Milan, Inter i Juventus. Drugi su pozvani da im se pridruže u ovoj zatvorenoj ligi, po ugledu na neka ekskluzivna takmičenja, poput onih koja se na primer igraju u SAD. Bajern i PSŽ su kritikovali ove namere.

Organizatori buduće lige su u to vreme obećavali da će klubovi osnivači dobiti 3,5 milijardi evra. Ceo projekat tada su osujetila dva događaja, pobuna engleskih navijača, ali i teške sankcije kojima je zapretila UEFA. Predsednik ove organizacije Aleksandar Čeferin je između ostalog najavio da igrači iz ovih klubova više ne bi mogli da igraju za nacionalne timove.

Jedan po jedan klub ekspresno je počeo da se povlači, a najuporniji do danas ostali su Real i Barselona. U međuvremenu, španska marketing agencija A22, pod čijim okriljem je trebalo da se igra Superliga, proširila je učešće sa 20 na 60 do 80 klubova u više liga i istovremeno podnela tužbu sudu u Madridu, koji je to prebacio u nadležnost Evropskog suda pravde. Sada bi, posle odluke suda, osnivanje Superlige moglo da postane realnost, pod uslovom da se klubovi i savezi slože.

A22 je odmah, posle odluke Evropskog suda pravde, izašao s detaljima. Takmičenje u muškoj konkurenciji tako bi moglo da okupi 64 tima, a u ženskoj 32. Muški timovi bi bili svrtani u tri lige – Zvezde, Zlatna i Plava, s mogućnošću ispadanja u niži rang i penjanja u viši. U poslednjoj, Plavoj, našla bi se 32 tima, podeljena u četiri grupe po osam klubova. To bi garantovalo najmanje 14 utakmica, po 7 kod kuće i na strani.

Takmičenje bi se odigravalo u dva dela. Posle grupne faze, usledile bi eliminacione utakmice, gde bi se pobednici grupa susretali u cilju penjanja u višu ligu, odnosno za titulu na najvišem stepenu takmičenja. Ispadala bi po dva tima iz liga Zvezda i Zlatne, dok bi se 20 od 32 u Plavoj ligi rotiralo u direktnoj vezi s nacionalnim ligama.

Uslovi finansiranja još nisu poznati, ali se ističe da bi klubovi dobijali najmanje 400 miliona evra, što je dvostruko više od sadašnje Lige šampiona. Takođe, obećano je da će preko "striminga" u osnovnom paketu biti obezbeđeno besplatno gledanje utakmica! Prihod bi se sticao od reklama, premijum pretplate, sponzora, partnera i interaktivnih usluga.

Već su reagovali neki od klubova, poput Atletika iz Madrida i Mančester junajteda koji su odbili novi predlog i ostali privrženi dosadašnjem sistemu.

- Naš stav se nije promenio. Ostajemo u potpunosti posvećeni učešću u UEFA takmičenjima i pozitivnoj saradnji sa UEFA i Premijer ligom – saopštili su u Mančesteru.

Slično je poručio i španski klub.

- Evropska fudbalska porodica ne želi Superligu. Nemačka, Francuska, Engleska, Italija, Španija (osim Real Madrida i Barselone) neće Superligu. Zalažemo se za zaštitu velike porodice evropskog fudbala, domaćih liga i kroz njih ostvarivanje kvalifikacija za evropska takmičenja na terenu svake sezone – kažu u Atletiku.

