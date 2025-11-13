GLAMUR KOJI SE RETKO VIĐA: Lepa Brena i Boba Živojinović organizovali nezaboravnu modnu reviju (FOTO)
POZNATI bačni par Lepa Brena i Boba Živojinović još jednom su pokazali da su vrhunski domaćini, organizujući spektakularnu modnu reviju koja je okupila najistaknutije osobe iz sveta mode, zabave i biznisa.
Na događaju su uživali njihovi prijatelji, saradnici i mnoge zvezde, koji su se prisutni mogli diviti najnovijim trendovima, a i uživati u atmosferi koja je obeležila ovo veče
- Zadovoljstvo nam je bilo ugostiti naše prijatelje i saradnike i podeliti s njima ovu posebnu večer. Modna revija je samo početak, a zabava je bila prilika da svi zajedno uživamo i stvorimo još lepše uspomene - istakli su Brena i Boba, koji su svojim prisustvom i šarmom dodatno obogatili veče.
Brena je progovorila o kostimima koji će biti prezentovani na reviji.
- Za sada imam jednu ideju o svojim kostimima, nagomilao se ceo jedan sprat te moje profesionalne garderobe. Nekada sam poklanjala garderobu, pevačku pevačicama, a privatnu su nosile žene u Grand produkciji. Sada imam ozbiljan problem, pa imam jedan plan kako ću to da uradim ili ćemo napraviti neku aukciju za decu - rekla je Brena, a na pitanje ko je najbolje stilizovana pevačica na našoj sceni, odgovorila je sledeće:
- Od kako smo prodali Grand produkciji ne bavim se time, odmorila sam mozak od toga. Imam previše godina da bih se time bavila - izjavila je Brena pa prokomentarisala koliko je mala Aria promenila život porodici Živojinović.
- To je jedna nova ljubav, nova zaljubljenost, ona je za celu našu porodicu, moram da priznam, nekako fatalna. Mi smo se svi zaljubili u nju. U našoj porodici su se uglavnom rađali dečaci, mada ćerka moje sestre ima dečaka i devojčicu. Kad sam ja dobila male naušnice s tirkiznim dijamantom, ćerka moje sestre je prva nasledila te naušnice, tako da te naušnice nisu stigle do naše unuke, do naše Arije, ali ćemo se pobrinuti da, ako bude želela neke naušnice, da budu tako nešto specijalno za nju - rekla je Brena.
Ovaj događaj je još jednom potvrdio zašto Brena i Boba Živojinov važe za jedan od moćnih supružnika na javnoj sceni, a njihova ljubav prema modi, umetnosti i prijateljstvu bila je očigledna tokom celog večeri.
