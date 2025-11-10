"MAGLA" BEND PRAVI PRVI VELIKI SOLISTIČKI KONCERT: Vladan Savić sve otkrio - "San koji nisam smeo naglas da sanjam" (FOTO)
"MAGLA" bend predstavio je tri pesme u akustičnoj verziji, ujedno i najavio prvi veliki solistički koncert u Sava centru 3. februara sledeće 2026. godine.
Predstavljene su tri pesme i spotovi "Čini mi se", "Pozdravi je" i "Za moje drugove" u akustičnoj verziji, koje su napisali Albino i Ajzi, u video produkciji "3PM".
Vladan Savić, frontmen benda je podsetio na svoje početke i nedoumice da li da uopšte prihvati pesmu "Samo se noćas pojavi" od koje je krenula velika popularnost ove grupe.
- Postoji ta jedna pesma koju nisam razumeo, bio sam mlad. Verovatno sam zbog toga rekao da nije za mene, da mi se ne dopada i da ne želim da je snimimo. Kreću da me ubeđuju, ova pesma je hit, ova pesma je za Magla bend. Nisam je osećao. Zato danas mislim da pesma ne mora da te ponese odmah na prvu, sve dok im ne daš šansu. Tada sam shvati da pesme ne biramo mi, one biraju nas - ispričao Savić.
Karte puštene u prodaju od danas i da je ovaj solistički koncert san koji dugo nije smeo naglas da sanja.
