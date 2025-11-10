"MAGLA" BEND PRAVI PRVI VELIKI SOLISTIČKI KONCERT: Vladan Savić sve otkrio - "San koji nisam smeo naglas da sanjam" (FOTO)

Poznati

"MAGLA" BEND PRAVI PRVI VELIKI SOLISTIČKI KONCERT: Vladan Savić sve otkrio - "San koji nisam smeo naglas da sanjam"

Dušan Cakić

10. 11. 2025. u 15:55

"MAGLA" bend predstavio je tri pesme u akustičnoj verziji, ujedno i najavio prvi veliki solistički koncert u Sava centru 3. februara sledeće 2026. godine.

МАГЛА БЕНД ПРАВИ ПРВИ ВЕЛИКИ СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ: Владан Савић све открио - Сан који нисам смео наглас да сањам (ФОТО)

Foto: Novosti

Predstavljene su tri pesme i spotovi "Čini mi se", "Pozdravi je" i "Za moje drugove" u akustičnoj verziji, koje su napisali Albino i Ajzi, u video produkciji "3PM".

Foto: Novosti

Vladan Savić, frontmen benda je podsetio na svoje početke i nedoumice da li da uopšte prihvati pesmu "Samo se noćas pojavi" od koje je krenula velika popularnost ove grupe.

- Postoji ta jedna pesma koju nisam razumeo, bio sam mlad. Verovatno sam zbog toga rekao da nije za mene, da mi se ne dopada i da ne želim da je snimimo. Kreću da me ubeđuju, ova pesma je hit, ova pesma je za Magla bend. Nisam je osećao. Zato danas mislim da pesma ne mora da te ponese odmah na prvu, sve dok im ne daš šansu. Tada sam shvati da pesme ne biramo mi, one biraju nas - ispričao Savić.

Foto: Novosti

Karte puštene u prodaju od danas i da je ovaj solistički koncert san koji dugo nije smeo naglas da sanja.

 

