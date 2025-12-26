POVREDA PRE POČETKA EXATLONA: Jodžir završio kod lekara u Dominikani

JOVAN Radulović Jodžir povredio se u Dominikanskoj Republici još pre početka snimanja nove sezone Exatlon.

Foto: Informer

Jodžir se nalazi u Dominikani, gde učesnici prolaze kroz izuzetno naporne pripreme pred početak samog rijalitija.

Treninzi uključuju vežbe snage, kondicione treninge i prilagođavanje zahtevnim poligonima koji ih očekuju u Exatlonu. Upravo tokom jednog od tih treninga, koji se održavaju pre zvaničnog početka snimanja, Jodžir je doživeo povredu.

Foto: Informer

Zbog povrede je odveden na medicinski pregled, gde je obavljena kompletna dijagnostika. Očekuje se potvrda lekarskih nalaza.

Foto: Informer

Exatlon važi za jedan od fizički najzahtevnijih televizijskih formata, a povrede tokom pripremnog perioda nisu retkost, upravo zbog intenziteta treninga kojima su učesnici izloženi i pre nego što kamere zvanično počnu da snimaju.

Podsećamo, Jodžir je na sebi svojstven i vrlo spektakularan način obavestio javnost da putuje u Dominikansku Republiku. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj ga „hapse specijalci“, uz poruku da je „uhapšen i hitno deportovan u Dominikanu“, što je izazvalo lavinu reakcija i komentara.





Šta je Exatlon?

Exatlon je međunarodni sportsko-takmičarski rijaliti format koji je osvojio publiku širom sveta. Reč je o spoju vrhunskog sportskog nadmetanja i televizijskog spektakla, u kome takmičari prolaze kroz ekstremne poligone i izazove. Takmičenje se zasniva na fizičkoj i mentalnoj izdržljivosti, a svaki poligon zahteva brzinu, snagu, koordinaciju i fokus. Ne postoje prečice - svaki poen se osvaja isključivo na stazi.

Takmičari su podeljeni u dva tima, a svaka trka donosi nove duele, eliminacije i preokrete. Publika iz epizode u epizodu jasno vidi ko napreduje, ko se bori sa sopstvenim granicama, a ko pokazuje šampionski mentalitet. Exatlon se snima u Dominikanskoj Republici, u zahtevnim prirodnim uslovima koji dodatno pojačavaju težinu takmičenja. Tropska klima, pesak, voda i kompleksni poligoni čine svaki duel pravim testom izdržljivosti.



Snaga uma i tela

Exatlon nije samo borba za pobedu. To je format koji pomera granice, u kome opstaju samo oni koji su spremni da daju maksimum - fizički i mentalno. Svaka epizoda donosi novu priču, novi izazov i nove heroje. Exatlon nije igra. To je test snage, brzine i karaktera.

(Informer)