POVREDA PRE POČETKA EXATLONA: Jodžir završio kod lekara u Dominikani

26. 12. 2025. u 09:57

JOVAN Radulović Jodžir povredio se u Dominikanskoj Republici još pre početka snimanja nove sezone Exatlon.

ПОВРЕДА ПРЕ ПОЧЕТКА ЕXАТЛОНА: Јоџир завршио код лекара у Доминикани

Jodžir se nalazi u Dominikani, gde učesnici prolaze kroz izuzetno naporne pripreme pred početak samog rijalitija.

Treninzi uključuju vežbe snage, kondicione treninge i prilagođavanje zahtevnim poligonima koji ih očekuju u Exatlonu. Upravo tokom jednog od tih treninga, koji se održavaju pre zvaničnog početka snimanja, Jodžir je doživeo povredu.

Zbog povrede je odveden na medicinski pregled, gde je obavljena kompletna dijagnostika. Očekuje se potvrda lekarskih nalaza.

Exatlon važi za jedan od fizički najzahtevnijih televizijskih formata, a povrede tokom pripremnog perioda nisu retkost, upravo zbog intenziteta treninga kojima su učesnici izloženi i pre nego što kamere zvanično počnu da snimaju.
Podsećamo, Jodžir je na sebi svojstven i vrlo spektakularan način obavestio javnost da putuje u Dominikansku Republiku. Na društvenim mrežama objavio je fotografiju na kojoj ga „hapse specijalci“, uz poruku da je „uhapšen i hitno deportovan u Dominikanu“, što je izazvalo lavinu reakcija i komentara.


Takođe, neposredno pred let, Jodžir je na aerodromu sreo Darka Lazića, sa kojim se našalio da razmišlja o odustajanju od puta kada je saznao „ko vozi avion“, aludirajući na Lazića i njegovu poznatu vozačku reputaciju. Taj trenutak dodatno je zabavio njegove pratioce i brzo se proširio društvenim mrežama.

Šta je Exatlon?

Exatlon je međunarodni sportsko-takmičarski rijaliti format koji je osvojio publiku širom sveta. Reč je o spoju vrhunskog sportskog nadmetanja i televizijskog spektakla, u kome takmičari prolaze kroz ekstremne poligone i izazove. Takmičenje se zasniva na fizičkoj i mentalnoj izdržljivosti, a svaki poligon zahteva brzinu, snagu, koordinaciju i fokus. Ne postoje prečice - svaki poen se osvaja isključivo na stazi.

Takmičari su podeljeni u dva tima, a svaka trka donosi nove duele, eliminacije i preokrete. Publika iz epizode u epizodu jasno vidi ko napreduje, ko se bori sa sopstvenim granicama, a ko pokazuje šampionski mentalitet. Exatlon se snima u Dominikanskoj Republici, u zahtevnim prirodnim uslovima koji dodatno pojačavaju težinu takmičenja. Tropska klima, pesak, voda i kompleksni poligoni čine svaki duel pravim testom izdržljivosti.
 

Snaga uma i tela

Exatlon nije samo borba za pobedu. To je format koji pomera granice, u kome opstaju samo oni koji su spremni da daju maksimum - fizički i mentalno. Svaka epizoda donosi novu priču, novi izazov i nove heroje.  Exatlon nije igra. To je test snage, brzine i karaktera.

