FIKS DANA: Domaćin rutinski odrađuje posao na svom terenu
OČEKUJEMO dominantnu pobedu Verone koja dočekuje Grotacolinu u 13. kolu italijanske Superlige (17.00).
Verona je preko leta uložila veliki novac, sačuvala okosnicu tima iz prošle sezone i dovela velika imena poput Kristensena i Darlana uz trenera Fabija Solija i napravila je ekipua za sam vrh tabele.
Nakon 12 kola to izgleda odlično, ostvarila je deset pobeda uz dva poraza i ima identičan skor kao Peruđa i Trentino, ali je osvojila bod manje od njih pa zauzima treću poziciju.
Zanimljivo je da je savladala obe vodeće ekipe u međusobnim duelima, međutim porazi od Modene, odnosno Lubea sprečili su je da se trenutno nađe na samom vrhu tabele.
Današnji u grad ljubavi dolazi Grotacolina koja je najgora ekipa u Italiji i ne samo da je zacementirana za dno tabele, već nije pobedila ni jednu utakmicu od starta prvenstva.
Na prvom ovoszeonskom duelu Verona i Grotacoile četa Fabija Solija je ubedljivo slavila sa 3:0 u setovima, a mi očekujemo da to ponovo učinii i iskupi se svojim navijačima za šokantan poraz od Modene proteklog vikenda.
NAŠ TIP: tačan rezultat 3:0 (kvota 2,20)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
26. 12. 2025. u 07:00
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
26. 12. 2025. u 07:45
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
26. 12. 2025. u 08:30
"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.
24. 12. 2025. u 19:50
SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)
Boban Marjanović je kao košarkaš opčinio svet bravurama i u Evropi i u NBA ligi, a kao glumac možda najviše u "Džonu Viku", gde je "delio" filmsko platno sa Kijanuom Rivsom. Sada ima novu ulogu.
24. 12. 2025. u 17:13
RUSIJA JE ZGROŽENA: Ne može da veruje šta joj je Letonija uradila
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
24. 12. 2025. u 12:08
Komentari (0)