FIKS DANA: Domaćin rutinski odrađuje posao na svom terenu

OČEKUJEMO dominantnu pobedu Verone koja dočekuje Grotacolinu u 13. kolu italijanske Superlige (17.00).

Foto: Profimedia

Verona je preko leta uložila veliki novac, sačuvala okosnicu tima iz prošle sezone i dovela velika imena poput Kristensena i Darlana uz trenera Fabija Solija i napravila je ekipua za sam vrh tabele.

Nakon 12 kola to izgleda odlično, ostvarila je deset pobeda uz dva poraza i ima identičan skor kao Peruđa i Trentino, ali je osvojila bod manje od njih pa zauzima treću poziciju.

Zanimljivo je da je savladala obe vodeće ekipe u međusobnim duelima, međutim porazi od Modene, odnosno Lubea sprečili su je da se trenutno nađe na samom vrhu tabele.

Današnji u grad ljubavi dolazi Grotacolina koja je najgora ekipa u Italiji i ne samo da je zacementirana za dno tabele, već nije pobedila ni jednu utakmicu od starta prvenstva.

Na prvom ovoszeonskom duelu Verona i Grotacoile četa Fabija Solija je ubedljivo slavila sa 3:0 u setovima, a mi očekujemo da to ponovo učinii i iskupi se svojim navijačima za šokantan poraz od Modene proteklog vikenda.

NAŠ TIP: tačan rezultat 3:0 (kvota 2,20)

