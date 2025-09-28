MUZIČKI "LOM" USRED BEOGRADA: Na nastupu Bobana Rajovića, Ana Nikolić lumpovala do zore (FOTO)
Nakon uspešnog nastupa u Berlinu, folk zvezda Boban Rajović je ovog vikenda zapalio je i Beograd.
Popularni pevač održao je spektakularan nastup u jednom od najpoznatijih prestoničkih mesta za provod, gde je atmosfera do ranih jutarnjih sati bila na vrhuncu.
Među publikom našla se i pop zvezda Ana Nikolić, koja je poslednjih nedelja u centru pažnje zbog burnih dešavanja na privatnom planu. Iako je u epicentru skandala i raskida, Ana je rešila da sve ostavi po strani i uživa u muzici, te je do jutra ostala u društvu prijatelja, zračila osmehom i pevala zajedno sa publikom. Ujedno Ana je sa prijateljima slavila njen rođendan.
Kako saznajemo, Rajović je tokom večeri odlučio da obraduje svoju koleginicu.
– Boban je na kraju prišao stolu na kom je Ana bila sa prijateljima. Nekoliko pesama otpevao je za nju, da bi se posle fotografisali – otkriva izvor za naš list.
Da dobra atmosfera ne izostane, pobrinula se i još jedna zvezda. Naime, među prisutnima u publici bila je i Aleksandra Prijović, pa je jasno da su koleginice upravo kod Bobana izabrale zabavu za pamćenje.
