Republika Srpska

U UGLJEVIK FUDBAL IGRAJU DEČACI, ALI I DEVOJČICE: Načelnik opštine posetio mlade fudbalere i uručio im opremu

В Митрић

17. 11. 2025. u 08:24

Načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić posetio je mlade fudbalere Škole fudbala "Rudar" tokom njihovog treninga.

Gajić je uručio fudbalske lopte, opremu i rekvizite za trening kojima će se unapr8editi uslovi za rad i treniranje mlađih kategorija.

Načelnik Gajić razgovarao je kako sa mladim fudbalerima, tako i sa njihovim trenerom Borisom Panićem, pokazujući podršku lokalne zajednice razvoju sporta i mladih.

- Održavanje i podsticanje sportske kulture među našim mladima je od izuzetnog značaja. Veseli me entuzijazam koji ovi mališani pokazuju, a naš zadatak je da im omogućimo da se bave sportom u što boljim uslovima - rekao je Gajić.

Najavio je dalje ulaganje u sport i mlade iz lokalnog budžeta.

-Raduje me činjenica da je Fudbalski klub "Rudar 1925" stabilan drugoligaš a kada sam preuzeo dužnost načelnika bili su pred ispadanjem i gašenjem kluba-podsetio je Gajić.

Trener Boris Panić zahvalio je na donaciji i rekao da ovu školu fudbala pohađa 60 dečaka i devojčica uzrasta od šest do 14 godina.

