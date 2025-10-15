Republika Srpska

ŽESTOK ODGOVOR LIDERU SDA: Izetbegović bi birao i lidere stranka u Srpskoj

Novosti online

15. 10. 2025. u 16:22

BAKIR Izetbegović bi lično birao i predsednike stranaka u Republici Srpskoj, istakao je predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, povodom poziva iz SDA na "potpuno sprovođenje" presude Suda BiH predsedinku Miloradu Dodiku.

Foto: Printskrin/Jutjub/FTV

- Hoće li tražiti da glasaju i na našim unutarstranačkim izborima? - upitao je Minić u objavi na Iksu.

SDA je od nadležnih institucija zatražila da potpunu sprovedu presude Suda BiH, uključujući i pravne posledica, prema kojim, kako tvrde, Dodik "ne može biti predsjednik SNSD-a", te najavila preduzimanje svih pravnih radnji s tim ciljem, uključujući i ustavnopravni spor pred Ustavnim sudom BiH".

(RTRS)

