ŽESTOK ODGOVOR LIDERU SDA: Izetbegović bi birao i lidere stranka u Srpskoj
BAKIR Izetbegović bi lično birao i predsednike stranaka u Republici Srpskoj, istakao je predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, povodom poziva iz SDA na "potpuno sprovođenje" presude Suda BiH predsedinku Miloradu Dodiku.
- Hoće li tražiti da glasaju i na našim unutarstranačkim izborima? - upitao je Minić u objavi na Iksu.
SDA je od nadležnih institucija zatražila da potpunu sprovedu presude Suda BiH, uključujući i pravne posledica, prema kojim, kako tvrde, Dodik "ne može biti predsjednik SNSD-a", te najavila preduzimanje svih pravnih radnji s tim ciljem, uključujući i ustavnopravni spor pred Ustavnim sudom BiH".
(RTRS)
Preporučujemo
DODIK: Ne sporimo "evropski put", ali ćemo birati sagovornike
13. 10. 2025. u 17:36
ČOVIĆ KOD DODIKA: U toku sastanak delegacija SNSD i HDZ BiH
13. 10. 2025. u 15:40
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)