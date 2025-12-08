U JEKU SKANDALA U HUMSKOJ! Oglasio se bivši reprezentativac Srbije zbog čijeg sina je puklo u Partizanu

HAOS u Humskoj!

FOTO: M. Vukadinović

Podigla se velika prašina zbog mladog fudbalera Partizana - Dušana Jovanovića. Naime, momak iz omladinskog pogona crno-belih je, kako se navodilo, na inicijativu potpredsednika kluba Predraga Mijatovića (56) prekomandovan u seniorsku ekipu i trebalo je da se nađe u sastavu tima za utakmicu protiv kragujevačkog Radničkog.

Mnogi njegovi vršnjaci iz kluba su upravo zbog te odluke protestovali, a pojedini su zapretili i ispisnicama. Kao šlag na tortu, zbog neslaganja sa nekadašnjim fudbalerom a kasnije i funkcionerom u Real Madridu, generalni direktor kluba Danko Lazović i direktor omladinske škole Miralem Sulejmani razmatraju ostavke. U međuvremenu se oglasio FK Partizan i u saopštenju naveo da je mladi krilni fudbaler i dalje član omladinskog tima, te da nije otputovao sa ekipom u Kragujevac, kako se prethodno navodilo.

Milan Lane Jovanović

Iako su mnogi pretpostavljali da je otac mladog Dušana, Milan Lane Jovanović prava adresa za razjašnjenje čitave situacije, nekadašnji srpski reprezentativac poručuje da nije upoznat sa detaljima i da u narednom periodu očekuje objašnjenje.

- Nemam ništa da kažem jer nisam zaista upućen u dešavanja u samom klubu. Verovatno ćemo dobiti neko objašnjenje od relevantnih ljudi iz Partizana i imati jasniju sliku u vezi medijskih nagađanja - poručio je najstariji Jovanović u razgovoru za "Sportisimo".