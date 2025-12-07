VELIKI STRAH ZAVLADAO U EVROPI Zelenskog upozoravaju: "Ništa ne potpisuj"

EVROPSKI čelnici potajno savetuju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da bude oprezan povodom napora Sjedinjenih Država da postignu mirovni sporazum sa Rusijom.

Foto: Profimedia

Ključno upozorenje glasi: ne popuštajte ruskim zahtevima bez čvrstih i jasno definisanih bezbednosnih garancija Vašingtona, piše „Vol strit džurnal“.

Ova poruka, navodi list, odražava sve veći oprez među evropskim liderima zbog pregovora koje Vašington vodi mimo njih, ostavljajući ih po strani.

Prema dvojici evropskih diplomata upoznatih sa situacijom, Zelenskom je savetovano da insistira na jasnom definisanju uloge Amerike u bezbednosnim garancijama pre nego što pristane na bilo kakve ruske uslove.

Telefonski razgovor sa evropskim liderima

Upozorenje je preneto tokom telefonskog razgovora u kojem su učestvovali predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Oni su insistirali da SAD moraju imati primarnu ulogu u garancijama koje bi se ponudile Ukrajini u bilo kom sporazumu.

U Kijevu, ali i drugim evropskim prestonicama, raste bojazan da Vašington nije precizirao šta će preduzeti ako Rusija prekrši potencijalni mirovni sporazum i ponovo napadne Ukrajinu.

Bela kuća za sada nije odgovorila na upit za komentar.

Igra iza zatvorenih vrata

Poslednja upozorenja još su jedan primer pokušaja Evrope da se uključi u mirovne pregovore koje SAD vode direktno sa Kremljom i Kijevom, uglavnom bez učešća evropskih saveznika.

Prošlog meseca, Evropa i Ukrajina zalagale su se za promene kako bi poboljšale uslove za Kijev u američko-mađarskom mirovnom planu.

Prema diplomatama, Makron je tokom razgovora naglasio kako Vašington mora da pošalje jasnu poruku: „SAD moraju jasno objasniti kako će zaštititi Ukrajinu pre nego što Kijev pristane na konačne uslove sporazuma“.

Makron je takođe upozorio na mogućnost američke izdaje: „Postoji šansa da će SAD izdati Ukrajinu“, rekao je francuski predsednik, dodavši kako za Zelenskog postoji „velika opasnost“.

Pitanje ruskih zahteva za teritorijalnim ustupcima jedna je od najosetljivijih tačaka u pregovorima.

Nemački kancelar Merc poručio je Zelenskom da u narednim danima mora biti „veoma oprezan“.

- Igraju se i s vama i sa nama - rekao je Merc, aludirajući na američke pregovarače Stiva Vitkofa i Džereda Kušnera.

Potraga za čvrstim garancijama

Pitanje američkih garancija opterećuje zapadne napore tokom cele godine.

Ukrajina je više puta ponovila da joj je, umesto ulaska u NATO, potrebna zaštita SAD i Evrope kao sredstvo odvraćanja od budućih ruskih napada.

Nacrt mirovnog predloga koji su SAD razvile prošlog meseca obavezivao je nekoliko evropskih zemalja i SAD na „odlučan koordinisan vojni odgovor“ u slučaju novog napada.

Makron je prošlog nedelje najavio osnivanje nove radne grupe, u kojoj je i SAD, radi finalizacije bezbednosnih garancija.

Visoki zvaničnici Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva posetili su SAD radi daljih razgovora.

Velika Britanija, Francuska i druge evropske zemlje spremne su da pošalju hiljade vojnika u Ukrajinu u okviru mirovnog sporazuma, ali te takozvane garancijske snage zavise od jasne američke podrške.

Rusija se, s druge strane, protivi prisustvu bilo kakvih NATO trupa u Ukrajini.

Evropski zvaničnici navode da Pentagon ima razrađene planove za potencijalne obaveze, ali ključna politička odluka u Vašingtonu još nije doneta.

Pentagon se još nije oglasio.