NEVIĐENA SRAMOTA I NEZNANJE BLOKADERA! NJihov ideolog Vladeta Janković ne zna kog datuma je Sveti Sava, tvrdi da je 27. decembra (VIDEO)
DOK blokaderi sebe predstavljaju velikim patriotama, pojma nemaju čak ni kog datuma je Sveti Sava.
Na konstataciju voditelja da će 28. decembra studenti skupljati potpise, ideloog blokadera, Vladeta Janković, kaže:
- Pa dan pre toga je Sveti Sava, to ima posebno značenje. Čak i ateisti osećaju taj praznik, to nije slučajno odabrano - rekao je on.
Mogli bi blokaderi bar da nauče da je Sveti Sava 27. januara.
