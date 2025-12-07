Politika

NEVIĐENA SRAMOTA I NEZNANJE BLOKADERA! NJihov ideolog Vladeta Janković ne zna kog datuma je Sveti Sava, tvrdi da je 27. decembra (VIDEO)

V.N.

07. 12. 2025. u 09:04

DOK blokaderi sebe predstavljaju velikim patriotama, pojma nemaju čak ni kog datuma je Sveti Sava.

НЕВИЂЕНА СРАМОТА И НЕЗНАЊЕ БЛОКАДЕРА! Њихов идеолог Владета Јанковић не зна ког датума је Свети Сава, тврди да је 27. децембра (ВИДЕО)

Foto: Printksrin

Na konstataciju voditelja da će 28. decembra studenti skupljati potpise, ideloog blokadera, Vladeta Janković, kaže:

- Pa dan pre toga je Sveti Sava, to ima posebno značenje. Čak i ateisti osećaju taj praznik, to nije slučajno odabrano - rekao je on.

Mogli bi blokaderi bar da nauče da je Sveti Sava 27. januara.

