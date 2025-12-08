"NASTAVLJA SE MOJA BORBA ZA ISTINU I PRAVDU": Mrdić podneo krivične prijave protiv sudija Vesne Miljuš i Marine Pandurović (VIDEO)

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić obratio se medijima ispred Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Foto: Novosti

- Nastavlja se moja borba za istinu i pravdu, nastavljam da se borim da se i tužilaštvo i sudstvo vrati pod kontrolu države Srbije. Kao što govorim mesecima, deo tužilaštva i sudstva se otuđio i ne poštuje Ustav i zakone. Razlog mog današnjeg dolaska u Tužilaštvo za organizovani kriminal je predavanje nove krivične prijave. Ovoga puta sam podneo krivine prijave, protiv predsednice Prvog osnovnog suda u Beogradu sudije Vesne Miljuš i sudije Prvog osnovnog suda u Beogradu sudije Marine Pandurović. Samo da vas podsetim da je Prvi osnovni sud najveći osnovni sud u Beogradu - rekao je Mrdić.

On je potom izneo razloge podnošenja krivičnih prijava protiv pomenutih sudija.

- Ne mogu više da žmurim na bezakonje koje se dešava u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, najvećem osnovnom sudu u Srbiji. Sve je počelo kada je sudija Apelacionog suda u Beogradu, pomenuta Vesna Miljuš u decembru 2022. godine postavljena na funkciju predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu. na tu funkciju postavljena je zahvaljujući prijateljskoj vezi sa predsednicom Vrhovnog suda Srbije Jasminom Vasović, po čijim nalozima i Vesna Miljuš upravlja Prvim osnovnim sudom, a na štetu države i građana, vodeći računa isključivo o sopstvenim interesima i interesima kriminalne grupe koja stoji iza njih. Njihova bahatost ide dotle da se više ne trude da sakriju tragove. Postoje jasni dokazi u spisima predmeta da je sudija Vesna Miljuš podstrekla sudiju Marinu Pandurović da se svesno ogluši o zakon, a zauzvrat je tu poslušnu sudiju nagradila. Nakon što je sudija Pandurović izvršila krivično delo, ista biva premeštena u krivično odeljenje, o čemu mašta od svog izbora za sudiju. Više je nego očigledno da je sudija Marina Pandurović nagrađena jer je kršila zakon - izjavio je Mrdić.

On je zamolio Tužilaštvo da stane na put kršenju zakona i zloupotrebi od starne predsednice Prvog osnovnog suda Vesne Miljuš.

- Pomozite da vratimo oteto pravosuđe. Očigledno je da se i deo sudstva oteo od države. Imamo deo tužilaštva koji je otet od države i deo sudstva koji je otet od države, Ustava i zakona. Nemam poverenja u ljude koji vode Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, ništa ne verujem Mladenu Nenadiću, ali na meni je da preduzmem sve mere - dodao.

Mrdić je istakao da nastavlja borbu.

- Ako su prekršili zakon, da odgovaraju. Građani su željni pravde i prava - naveo je Mrdić.