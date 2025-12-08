FUDBALSKI SVET OVO NE PAMTI! Rasulo u Real Madridu, a "Santijago Bernabeu" je ovako nešto prvi put video

Fudbaleri Selte savladali su sinoć Real u Madridu rezultatom 2:0 u utakmici 15. kola španske La Lige.

Golove za Zvezdinog rivala u Ligi Evrope postigao je Viliot Svedberg, prvo u 53. minutu, šmekerski "štiklom", a potom u 90+3. minutu. Real je meč završio sa devetoricom, u 64. minutu isključen je Fran Garsija, a u 90+2. Alvaro Fernandez.

Real je ostao drugi na tabeli, ali sada sa četiri boda manje od Barselone, dok je Selta 10. sa 19 bodova.

U Madridu grme na sudiju Alehandra Kvintera, koji je prvi u istoriji koji je pokazao dva crvena kartona Realu na "Santjago Bernabeu".

Ćabi Alonso je kritikovao sudiju, ali nije štedeo ni svoje igrače.

"Sudijske odluke su nas izludele i nimalo mi se ne sviđa posao koji su odradili. Na primer, glavni sudija je jedva čekao da pokaže karton Karerasu. U nekoliko delova utakmice je upravo sudija vodio glavnu reč. Kao što sam već rekao, nimalo mi se ne sviđa ovakvo suđenje", rekao je Ćabi Alonso i nastavio:

"Ipak, moram da kažem da smo i mi bolje igrali tek kada smo ostali sa igračem manje, jer smo tek sa desetoricom igrača počeli da trčimo kako treba. Plan je bio da igramo brže, da vršimo presing, ali su nam neke stvari nedostajale. Militaova povreda je poremetila naše planove i to je veoma loša vest za nas, jer imamo mnogo povređenih igrača. Jeste da su u pitanju tri boda, ima još mnogo da se igra, ali smo ljuti i siguran sam da ćemo pokazati reakciju u sredu protiv Sitija. Svi smo odgovorni", rekao je Alonso.

Inače, prema pisanju nekih izvora, budućnost sudije Kvintera će biti pod lupom, a mnogi mu predviđaju da će zbog ovakvog tretmana Real Madrida biti na "hlađenju" zbog pritisaka koji se očekuju od "kraljevskog" kluba u narednim danima.

Istovremeno, madridski izvori opet pišu da u svlačionici Reala vlada podeljeno mišljenje oko Alonsa. Pojedini igrači ne shvataju njegove taktičke ideje, a takođe nekima smeta što je kao lider mnogo rigorozniji nego Karlo Anćeloti, koji je bio znatno "mekši".

Takođe, pišu da su igrači imali različite reakcije posle poraza od Selte, da su neki krivili sudije, dok su ostali vikali "mi smo bili očajni".

