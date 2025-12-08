GOTOVO JE! Liverpul izabrao između Arne Slota i Mohameda Salaha

Drugi meč zaredom Mohamed Salah nije video teren od prvog minuta, a za razliku od prošlonedeljnog “hlađenja” protiv Vest Hema, klupa u Lidsu otvorila je pravu buru u Liverpulu.

Foto Profimedia

Egipćanin je ovog puta javno izrazio nezadovoljstvo, poručivši da je „bačen pod autobus“ i da neko u klubu očigledno ne računa na njega – misleći pre svega na menadžera Arnea Slota.

Holanđanin je stigao na Enfild kao čovek za novi početak, a poslednjih nedelja deluje kao da je izgubio kompas. Međutim i pored svega toga ima podršku uprave kluba.

Naime, kako javlja Fabricio Romano, Arne Slot razmišlja o izostavljanju Mohameda Salaha sa spiska putnika za Milano. Interni razgovori su već vođeni i očigledno se još uvek vode povodom budućnosti "egipatskog princa". Navodno, klub na čelu sa Fenvej sports grupom podržava Arnea Slota u toj odluci.

Kako dalje javljaju britanski mediji, Salah je bio prisutan na treningu oporavka u nedelju.

Arne Slot će za medije govoriti na konferenciji u 19.45 sati na "San Siru" i nema nikakve dileme šta će biti prva tema

