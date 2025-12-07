ISTORIJSKI TRENUTAK: Užasna vest za Merca
U NEMAČKOJ je procenat ljudi nezadovoljnih učinkom nemačke vlade koju predvodi kancelar Fridrih Merc porastao na 70% – što je istorijski maksimum.
To pokazuju rezultati ankete koju je sproveo sociološki institut INSA, a koje je objavio Bild.
- Anketa je pokazala da je 70% ispitanika nezadovoljno radom vlade - navodi se u tekstu.
U međuvremenu, i sam kancelar gubi kredibilitet. Više od dve trećine ispitanika je nezadovoljno njegovim učinkom, dok samo 23% ima pozitivno mišljenje.
