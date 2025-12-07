Svet

ISTORIJSKI TRENUTAK: Užasna vest za Merca

Novosti online

07. 12. 2025. u 18:30

U NEMAČKOJ je procenat ljudi nezadovoljnih učinkom nemačke vlade koju predvodi kancelar Fridrih Merc porastao na 70% – što je istorijski maksimum.

ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК: Ужасна вест за Мерца

Foto: Profimedia

To pokazuju rezultati ankete koju je sproveo sociološki institut INSA, a koje je objavio Bild.

- Anketa je pokazala da je 70% ispitanika nezadovoljno radom vlade - navodi se u tekstu.

U međuvremenu, i sam kancelar gubi kredibilitet. Više od dve trećine ispitanika je nezadovoljno njegovim učinkom, dok samo 23% ima pozitivno mišljenje.

