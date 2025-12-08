VAŽAN SASTANAK DANAS U PREDSEDNIŠTVU TAČNO U 11.15: Predsednik Vučić sa timovima za energetsku stabilnost i bezbednost
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.
Kako je saopštila pres služba predsednika, sastanak će biti održan u 11.15 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Prethodno, predsednik Vučić izjavio je da će, uz lakša ili teža rešenja, Srbija morati da ima punu energetsku bezbednost i sigurnost.
- Nema tu velike filozofije. Zato se trudimo, borimo, radimo, da to sve bude usklađeno sa pravom, da pokažemo moral u politici, što je retkost, da pokažemo fer odnos prema prijateljima i partnerima - rekao je Vučić i dodao da se Srbija nada da će ruska strana završavati ugovor o kupoprodaji dela NIS-a koji je u njenom vlasništvu sa nekim od potencijalnih kupaca.
