BLOKADERSKI TEROR KOJI JE ŠOKIRAO SRBIJU: "Vuk (13) je samo hteo da im bude drug, a oni su ga povredili" (FOTO/VIDEO)

VUK R. (13) iz Kraljeva, koji se bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, fizički i verbalno je zlostavljala grupa vršnjaka iz njegove škole.

Kada se nedavno Vuk vratio sa probe folklora, kao i obično, krenuo je u šetnju po svom kraju, ni ne sluteći da će upravo drugari iz njegove škole iz čista mira verbalno i fizički nasrnuti na njega.

U pitanju je prevremeno rođeno dete. Ima smanjen kapacitet pluća, astmu, razvojnu disfaziju zbog koje je kasno progovorio. Uprkos tome, odličan je učenik šestog razreda Osnovne škole Četvrti kraljevački bataljon.

- Kad je Vuk sišao dole, oni su razgovarali sa njim na temu Roblox igrice. Iz tog nekog razgovora došlo je do toga da su krenuli da ga odgurkuju jedan drugome, da bacaju petarde na njega i snimaju ga. Tačnije, jedan dečak je držao telefon i snimao ga. Terao ga je da vrišti u kameru. Terao ga da priča da je autističan i da je "ćaci". Hvatali su ga za međunožje. Terali ga da ide u Ibar. I onda su naišli srednjoškolci koji su silazili niz stepenice ka gradskom stadionu i tada su se razbežali - sva šestorica. Vuk je ostao dole sam. On je pokušavao da pobegne, ali nije uspeo, jer su ga oni opkolili - rekla je Marija, Vukova majka, za Blic.

- Udarali ga granama, gađali ga kamenjem, snimali ga. Tačnije, jedan dečak je držao telefon i snimao ga, terao ga da vrišti u kameru, da priča da je autističan i da je ćaci. Hvatali su ga za međunožje i terali da ide u Ibar - ispričala je majka.

Marija govori da je Vuk hteo samo da se druži sa njima.

- Stanje sa plućima je sada stabilno, narednih dana imamo redovnu kontrolu na Institutu za majku i dete. Bolje je nego što je bio, izlazio je napolje. Organizovao je aktivnosti sa drugarima iz svog razreda, učili su zajedno... Što se tiče dece koja su ga zlostavljala, on je mišljenja da ne želi da mu se izvinjavaju. On je samo hteo da im bude drug, a oni su ga baš povredili - rekla je Marija R.

Vuk i dalje ima jak bol u glavi kada se priseti svega.

- Kada ide kroz školu dovikivali su mu da je "ćaci". Moj mozak ne može da pojmi da se tako nešto dešava, kamo li da je tako nešto normalno. Deca ne treba da budu informisana o tome ko je blokader, a ko je ćaci, i da etiketiraju jedni druge. Ja ovde pričam isključivo samo o interesu svog deteta i sve druge dece. Sva deca su Vuk. Vidite i sami šta se dešava po školama, kako je sve postalo naopako - rekla je majka.

Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da su na društvenim mrežama neki opravdavali ovo užasno vršnjačko nasilje rečima da je to sasvim u redu ukoliko je "mali stvarno ćaci". Na ovu vest i sramne komentare reagovao je i Branko Babić.

- Alo, stoko blokaderska, dete od 13 godina - naveo je on na "Iksu".

Nakon što je javnosti postao poznat slučaj vršnjačkog nasilja nad Vukom R. u Kraljevu, oglasila se Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici.

Kako ističe ministarka, blokaderima odavno ništa nije sveto, pa ni porodica.

- To su pokazali prvo kada su proteste započeli navodno zbog podrške porodicama čiji su najbliži nastradali padom nadstrešnice, da bi ih onda medijski iskoristili i zloupotrebili njihov bol u političke svrhe. Od tada se širi mržnja prema svemu i svima koji imaju veze sa Srpskom naprednom strankom ili podržavaju Aleksandra Vučića ili samo drugačije misle - naglašava Žarić Kovačević.

Ona dodaje da su i u školama deca roditelja koji nisu bili za štrajk šikanirana od strane roditelja i nastavnika blokadera koji ne shvataju da se njima manipuliše.

- Dečak prema kome su izvršili stravično nasilje, maltretiranje koje može ostaviti traume i posledice po njegov dalji život, žrtva je uticaja pogrešne i destruktivne politike nasilja blokadera nad svima koji se njima nisu pridružili u rušenju države. Očekujem da posle sprovedene istrage uslede sankcije za one koji su ga izložili velikim neprijatnostima - zaključuje ministarka.

"Suština njihove ideologije je izopštavanje svakoga ko misli drugačije"

Advokat Vladimir Đukanović istakao je u emisiji HitTvit da je suština ideologije koju blokaderi zastupaju izopštavanje svakoga ko misli drugačije.

- Da li danas neko spominje ranjenog čoveka u Ćacilendu? Ne. Da li neko spominje što je tamo izboden čovek? Ne, nego će da se žale u ime onog koji je uhapšen - kazao je Đukanović.

Podsetio je da je kod Zorana Kesića u programu bila Mila Pajić koja je deci u studiju držala predavanje "da je noramlno da se bune".

- Oni su dobili proizvod koji su želeli, radikalizovani deo ljudi koje je spreman da te ubije, da se u vazduh digne i da za to ima opravdanje - kazao je on.

On je tako komentarisao nasilje nad detetom od strane blokadera koji su ga maltretirali i terali da viče da je "ćaci".

"Ćaci su za njih svi koji ne misle kao oni"

Urednik portala "Večernjih Novosti" Andrijana Nešić kaže da je način na koji se upotrebljava termin ćaci plasiran od strane blokadera.

- Za njih su ćaci ljudi koji ne bi trebalo da postoje, koji im smetaju zato što ne misle kao oni. Ćaci su za njih svi koji ne misle kao oni i tako pokušavaju da demonizuju sve ljude koji imaju suprotno mišljenje od njih - rekla je ona.

Ovde, pored tog strašnog trenutka da jedno dete proživljava vršnjačko nasilje, imamo i nastavak, upozorava Nešićeva.

- Mržnja se širi na mrežama, podržava se taj narativ i to nasilje u nekim drugim "medijima", gde oni aplaudiraju tom nasilju. Sve to je posledica onoga što blokaderi sprovode na ulicama, bilo da su oni koji fizički blokiraju ulice ili njihovi ideolozi, među kojima je mnogo političara - izjavila je Andrijana Nešić.

Ovde nije problem samo vršnjačko nasilje, već i to što blokaderi i njihova propagandna glasila likuju na mrežama, upozorava Nešićeva.

- Šta mislite kako je porodici tog dečaka? - pitala je ona.

