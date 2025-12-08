Fudbal

BOLNICA NA MARAKANI! Vladan Milojević dobio užasne vesti pred ključni meč u Ligi Evrope

Новости онлине

08. 12. 2025. u 08:45

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45) igraju jako bitan meč u Ligi Evrope protiv Šturma koji im može otvoriti vrata ka proleću u drugom po rangu takmičenju.

БОЛНИЦА НА МАРАКАНИ! Владан Милојевић добио ужасне вести пред кључни меч у Лиги Европе

FOTO: FK Crvena zvezda

Međutim, srpskom timu neće biti lako protiv šampiona Austrije, pre svega zbog kadrovskih problema, posebno u ofanzivi s kojom crveno-beli muke muče od početka sezone.

Marko Arnautović je odavno van stroja, a nakon duela sa Vojvodinom povredu je zadobio i Bruno Duarte koji je nakon meča nosio led oko desne noge.

Još uvek se ne zna o kakvoj povredi je reč i da li je ozbiljnija, ali s obzirom da je meč sa Šturmom za samo tri dana, Vladan Milojević bi mogao da posegne za mladim Aleksom Damjanovićem kao jedinim logičnim rešenjem u špicu.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PO DOSTOJEVSKOM: Ovih 6 znakova otkrivaju ZLE LJUDE
Panorama

0 0

PO DOSTOJEVSKOM: Ovih 6 znakova otkrivaju ZLE LjUDE

ČUVAJTE se onih koji se smeju kada vam je loše, govorio je Dostojevski, gorostas pisane reči i majstor psihološkog realizma, koji je kroz svoja dela istraživao dubine i mračne ponore ljudske duše. Mudre misli velikog književnika i danas se citiraju, pomažući nam da shvatimo suštinu života, a kada se nađemo u nedoumici ne znajući kako da odgovorimo na zlo, setićemo se, možda, i njegovog saveta da "ne treba pobeđivati silom, već smirenom ljubavlju"...

07. 12. 2025. u 19:40

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SLUČAJNO SAM SAZNAO DA IMAM LEUKEMIJU : Bivšem voditelju Pinka život se preko noći okrenuo

"SLUČAJNO SAM SAZNAO DA IMAM LEUKEMIJU" : Bivšem voditelju Pinka život se preko noći okrenuo