BOLNICA NA MARAKANI! Vladan Milojević dobio užasne vesti pred ključni meč u Ligi Evrope
Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (18.45) igraju jako bitan meč u Ligi Evrope protiv Šturma koji im može otvoriti vrata ka proleću u drugom po rangu takmičenju.
Međutim, srpskom timu neće biti lako protiv šampiona Austrije, pre svega zbog kadrovskih problema, posebno u ofanzivi s kojom crveno-beli muke muče od početka sezone.
Marko Arnautović je odavno van stroja, a nakon duela sa Vojvodinom povredu je zadobio i Bruno Duarte koji je nakon meča nosio led oko desne noge.
Još uvek se ne zna o kakvoj povredi je reč i da li je ozbiljnija, ali s obzirom da je meč sa Šturmom za samo tri dana, Vladan Milojević bi mogao da posegne za mladim Aleksom Damjanovićem kao jedinim logičnim rešenjem u špicu.
