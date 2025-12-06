BAKA KOJA IMA KANCER KASNI NA KONTROLU ZBOG BLOKADERA, A ONI JE VREĐAJU: Ponašanje policajke je tek sramno i skandalozno! (VIDEO)
SKANDALOZNA scena sa blokada: baka obolela od raka dojke kasnila na kontrolu jer je raskrsnica bila blokirana. Umesto pomoći, blokaderi je vređali, a policajka legitimisala nju — ne one koji krše zakon.
Baka obolela od raka dojke je ostala uskraćena za redovnu kontrolu jer je raskrsnica u Zemunu juče bila protivzakonito blokirana od strane blokadera, pa je na pregled morala da ide peške, boreći se sa bolom i umorom. Umesto razumevanja i empatije, usput je dočekala – vređanja i pogrdni komentari.
Na video snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se starija žena, vidno iscrpljena i zabrinuta, kako pokušava da prođe do zdravstvene ustanove. Umesto da joj pomognu ili da se sklone, blokaderi je zaustavljaju i dobacuju joj uvrede, ponašajući se kao da imaju pravo da blokiraju grad i odlučuju ko može da prođe, a ko ne.
Posebno zabrinjavajući detalj je činjenica da policajka, umesto da reaguje na blokadu i zaštiti građane, zaustavlja baku i legitimiše je, dok blokadere pušta da nastave sa svojim postupcima. Prolaznici komentarišu da je ovakvo postupanje nehumano i nedostojno uniforme.
Dok se baka kreće sporim korakom, vidno zabrinuta zbog kašnjenja na kontrolu, čuje se kako blokaderi dobacuju i smeju se, pokazujući potpuno odsustvo empatije prema bolesnoj ženi. Javnost je s pravom ogorčena – zar je postalo normalno maltretirati bolesne i starije, dok se neko "buni" na ulici i misli da mu je sve dozvoljeno?
Ovaj slučaj postavlja jasno pitanje – ko ima više prava na ulici: politički aktivista koji blokira saobraćaj ili bolesna žena koja pokušava da stigne na lečenje? Da li je takav aktivizam borba za „prava i slobodu“, ili pretnja tuđem zdravlju i životu?
Ovakav odnos prema nemoćnima još jednom pokazuje do čega dovode zloupotrebe protesta i blokada – umanjuje se ljudskost, gaženje tuđih muka postaje normalizovano, a posledične žrtve nisu političari nego obični ljudi. Danas baka sa karcinomom dojke, sutra možda neko dete, radnik sa liste čekanja, trudnica, dijabetičar…
Kada protest preraste u bahatost, više nije borba za pravdu – nego kršenje tuđe.
Preporučujemo
VELIKI SKUP U ŠIDU: Pokazaćemo blokaderima da ih se ne plašimo, ne damo Srbiju!
06. 12. 2025. u 17:39
PRESUDA PRAVDI (VIDEO)
06. 12. 2025. u 17:21
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
TRAMP UKRAO ŠOU NA ŽREBU ZA SP: Scena koja je obišla svet - Melanija nije krila oduševljenje (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp bio je u centru pažnje na izvlačenju grupa za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026. godine, gde je izveo svoj poznati YMCA ples i primio prvu FIFA-inu nagradu za mir.
06. 12. 2025. u 10:31
Komentari (0)