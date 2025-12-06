BAKA KOJA IMA KANCER KASNI NA KONTROLU ZBOG BLOKADERA, A ONI JE VREĐAJU: Ponašanje policajke je tek sramno i skandalozno! (VIDEO)

SKANDALOZNA scena sa blokada: baka obolela od raka dojke kasnila na kontrolu jer je raskrsnica bila blokirana. Umesto pomoći, blokaderi je vređali, a policajka legitimisala nju — ne one koji krše zakon.

Foto: Printskrin

Baka obolela od raka dojke je ostala uskraćena za redovnu kontrolu jer je raskrsnica u Zemunu juče bila protivzakonito blokirana od strane blokadera, pa je na pregled morala da ide peške, boreći se sa bolom i umorom. Umesto razumevanja i empatije, usput je dočekala – vređanja i pogrdni komentari.

Na video snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se starija žena, vidno iscrpljena i zabrinuta, kako pokušava da prođe do zdravstvene ustanove. Umesto da joj pomognu ili da se sklone, blokaderi je zaustavljaju i dobacuju joj uvrede, ponašajući se kao da imaju pravo da blokiraju grad i odlučuju ko može da prođe, a ko ne.

Posebno zabrinjavajući detalj je činjenica da policajka, umesto da reaguje na blokadu i zaštiti građane, zaustavlja baku i legitimiše je, dok blokadere pušta da nastave sa svojim postupcima. Prolaznici komentarišu da je ovakvo postupanje nehumano i nedostojno uniforme.

Dok se baka kreće sporim korakom, vidno zabrinuta zbog kašnjenja na kontrolu, čuje se kako blokaderi dobacuju i smeju se, pokazujući potpuno odsustvo empatije prema bolesnoj ženi. Javnost je s pravom ogorčena – zar je postalo normalno maltretirati bolesne i starije, dok se neko "buni" na ulici i misli da mu je sve dozvoljeno?

Ovaj slučaj postavlja jasno pitanje – ko ima više prava na ulici: politički aktivista koji blokira saobraćaj ili bolesna žena koja pokušava da stigne na lečenje? Da li je takav aktivizam borba za „prava i slobodu“, ili pretnja tuđem zdravlju i životu?

Ovakav odnos prema nemoćnima još jednom pokazuje do čega dovode zloupotrebe protesta i blokada – umanjuje se ljudskost, gaženje tuđih muka postaje normalizovano, a posledične žrtve nisu političari nego obični ljudi. Danas baka sa karcinomom dojke, sutra možda neko dete, radnik sa liste čekanja, trudnica, dijabetičar…

Kada protest preraste u bahatost, više nije borba za pravdu – nego kršenje tuđe.