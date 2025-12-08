PRST NA UHO... Bivši igrač Zvezde rasplakao delije, pa im "zabio nož" u leđa "nasred" Marakane (VIDEO)

Fudbaleri Vojvodine savladali su danas Crvenu zvezdu na stadionu "Rajko Mitić" rezultatom 1:0 u derbiju 18. kola Superlige Srbije.

FOTO: FK Vojvodina/Nenad Mihajlović

Baš kao nedavno u Novom Sadu, kada su posle 0:2 na poluvremenu došli do pobede, izabranici Miroslava Tanjge uzeli su ceo plen protiv šampiona.

Junak trijumfa bio je bivši Zvezdin fudbaler Njegoš Petrović. U 54. je dao gol odluke za 0:1 na "Marakani", perfektnim udarcem sa oko 18 metara. Nije slavio na terenu, u znak poštovanja prema svom bivšem timu, a posle utakmice je sa saigračima učestvovao u proslavi sa navijačima ispod zapadne tribine.

- Svaki klub u kojem sam bio u karijeri jako poštujem. Opet, ne mogu da opišem osećaj sreće i zadovoljstva zbog gola - rekao je Petrović posle meča za klupski sajt.

Inače, Vojvodina je prvi put pobedila Zvezdu na stadionu "Rajko Mitić" od maja 2016. godine.

- Znali smo šta nas čeka i koliko je teško igrati na Marakani. Ne sećam se kada je poslednji put Zvezda izgubila na domaćem terenu, ali istinski smo verovali da možemo da pobedimo i to smo ostvarili. Presrećan sam - rekao je posle meča Njegoš Petrović, koji je u Zvezdi od 2019 do 2021. dva puta bio prvak Superlige.

Njegoš je u Vojvodini od 2024, jedan je od igrača sa značajnijim stažom i kapiten je. U toj ulozi podstiče igrače da streme višem mestu od trenutne treće pozicije na tabeli.

- Rekao sam momcima da ne treba da gledamo Železničar, koji je iza nas na tabeli, već Zvezdu i Partizan i da se njima što više približimo. Ako želimo nešto, potrebno je da to bude malo više od onog što ljudi očekuju od nas. Hvala mojim saigračima, stručnom štabu, svima u klubu i navijačima na velikoj podršci".

Vojvodina je ostvarila dve pobede nad Crvenom zvezdom u samo 38 dana.

- Prošli put nismo imali vremena da proslavimo veliku pobedu na Karađorđu, sada ćemo imati, pa od utorka maksimalan fokus na OFK Beograd", dodao je Njegoš Petrović.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu