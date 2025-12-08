ZBOG NJIH ZVEZDA GUBI! Legendarni stručnjak digao glas i otkrio sve

PORAZ od Barselone u Beogradu poljuljao je malo temelje Crvene zvezde.

FOTO: Ataimages

Daleko od toga da su crveno-beli u problemu, ali Saša Obradović mora hitno da reaguje kako bi tim sa Malog Kalemegdana spreman dočekao derbi. A legendarni košarkaški stručnjak Vlade Đurović zna gde je problem u Zvezdi.

- Meni je malo čudno zašto mora uvek kad ulazi ovaj Grejem da uvek bude sa njim i ovaj Batler. Stalno su njih dvojica. Ja mislim da Grejemu ne odgovara Batler. Džared Batler uzme loptu, on valjda misli da ima veći rejtig u NBA od ovoga i malo više drži. Grejem je primio jednu loptu i domah ubacio trojku, posle toga dugo, dugo nije primio loptu. Može da igra jedan od njih sa Nvorom ili Dobrićem, ne moraju da budu obojica u igri. Mislim da je Grejem već postao malo nervozan. Kada je ušao u drugom delu od te nervoze je promašio jedan šut i jedan zicer. Ne može da se igra kad nema razigranog igrača, ne može publika sve da uradi - rekao je Vlade Đurović nakon poraza Crvene zvezde od Barselone.

Na meču protiv španskog tima obojica Zvezdinih bekova o kojima je pričao Vlade Đurović su odigrali ispod očekivanja. Postigli su po četiri poena, ali je Devonte Grejem šutirao 0/2 za dva i 1/3 za tri poena, dok je Džared Batler šutirao 2/4 za dva i 0/4 za tri poena.

Meč protiv Barselone bio je drugi u Evroligi za Devontea Grejema, koji je pre tog meča ubacio devet poena protiv Olimpijakosa.

