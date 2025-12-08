ZVEZDA ODIGRALA NAJLOŠIJU UTAKMICU U EVROLIGI: Crveno-beli danas odrađuju posao u ABA ligi
KOŠARKAŠI Crvene zvezde će u devetom kolu ABA lige gostovati Bosni.
Crveno-beli su odigrali možda i najlošiju utakmicu u Evroligi ove sezone i upisali su poraz na svom terenu.
Bolja od njih bila je Barsleona, nakon minuta igre rezultat meča glasio je 79:89.
Katalonci su od samog starta imali kontrolu, Zvezda se u par navrata vratila rezultatski, ali je i pravila dosta grešaka baš u tim momentima.
Kodi Miler Mekintajer je sa 19 pogodaka bio najefikasniji na terenu, Čima Moneke je ubacio 15, dok je Džordan Nvora dodao 12.
Moneke se požalio na povredu, te će današnji meč propustiti kako bi se oporavio za derbi.
Verujemo da će utakmica sa Bosnom biti otvorena i efikasna.
NAŠ TIP: +163,5 (kvota 1,90)
