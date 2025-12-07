RUSI ZASULI UKRAJINU KINDŽALIMA I DRONOVIMA: Žestok napad na grad na Dnjepru, prekidi u snabdevanju strujom i vodom (VIDEO)
RUSKE snage izvele su obimni napad na centralni ukrajinski grad Kremenčug tokom noći 6. decembra, saopštili su zvaničnici.
Eksplozije su se čule u gradu počev od oko 1.30 po lokalnom vremenu, saopštili su nadzorni centri, dok je ukrajinska avijacija upozoravala na salvu približavajućih raketa i dronova.
Nekoliko hipersoničnih raketa „Kindžal“ bilo je lansirano ka gradu, kao i desetine ruskih dronova.
Gradonačelnik Kremenčuga, Vitalij Malecki, saopštio je da postoje prekidi u snabdevanju električnom energijom, vodom i grejanjem u pojedinim delovima grada, a ekipe rade na obnovi snabdevanja kritičnih službi.
Nema informacija o žrtvama
Nema neposrednih informacija o eventualnim žrtvama ili punom obimu pričinjene štete. Malecki je pozvao građane da ostanu na bezbednim mestima i da se uzdrže od objavljivanja fotografija ili video snimaka posledica.
Ukrajinska avijacija izdala je upozorenja na vazdušnu uzbunu širom zemlje dok je ruski MiG-31K, sposoban da lansira hipersonične rakete, uzleteo.
Napadi i na druga mesta
Kremenčug, smešten na obali Dnjepra u Poltavskoj oblasti, imao je pre rata oko 215.000 stanovnika. Grad se nalazi približno 250 kilometara jugoistočno od glavnog grada Kijeva.
Tokom napada, eksplozije su se čule i u gradu Fastov u Kijevskoj oblasti, samo jedan dan nakon što je Rusija izvela masovni raketni i dron napad na ukrajinske gradove, uključujući Kijevsku oblast, ciljajući energetsku infrastrukturu Ukrajine.
Glavna železnička stanica u Fastovu pogođena je u napadu 5. decembra, napad koji je predsednik Volodimir Zelenski opisao kao „vojno besmislen“.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Igor Klimenko saopštio je da je osam ljudi povređeno u napadu od 5. decembra, uključujući u Kijevskoj, Lavovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.
Ruske snage redovno napadaju ukrajinske gradove poslednjih meseci usred napora Sjedinjenih Država da pregovaraju o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.
(Kijev independent)
Preporučujemo
VELIKI STRAH ZAVLADAO U EVROPI Zelenskog upozoravaju: "Ništa ne potpisuj"
07. 12. 2025. u 08:38
USTA PUNA PRAVDE, A DžEP NOVCA: Koji su sve skandali drmali evropske institucije
07. 12. 2025. u 07:35
DRAMA NA NEBU: Kineski vojni avionu usmerili radar na lovce F-15
07. 12. 2025. u 07:33
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
DRSKO: Jelisaveta Orašanin BEZ DONjEG VEŠA šeta ulicom (FOTO)
GLUMICA Jelisaveta Orašanin ponovo je privukla svu pažnju kada se pojavila u kombinaciji koja je izazvala pravu buru na mrežama.
06. 12. 2025. u 20:35
Komentari (0)