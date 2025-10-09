DODIK: Angela Merkel je progovorila o Ukrajini - vreme je da neko progovori i o BiH

VREME je da neko progovori i o BiH, kaže predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, nakon što je nekadašnja nemačka kancelarka Angela Merkel rekla istinu o Ukrajini i priznala da su Minski sporazumi bili tu da Kijev dobije vreme da se naoruža, a ne da se izbegnu rat i stradanja.

Foto: V. Tripić

- Kada će neko priznati da oni koji ovde (u BiH) slepo slušaju laž, koji ćute dok im Ustav ruše, koji se zaklinju u Evropu, a prodaju svoj narod, nisu snaga mira, već pretnja stabilnosti - pita Dodik.

Kada se, kaže, pročita izjava Merkelove koja otvoreno priznaje da su isključivost i neodgovornost pojedinih država, konkretno Poljske i baltičkih zemalja, dovele do rata u Ukrajini, sledi pitanje - kako je tek sa BiH?.

- Koliko je površnosti, nerazumevanja i pristrasnosti doprinelo da odnosi u BiH dođu do nivoa neodrživosti? Trideset godina BiH nije tretirana kao partner, već kao kolonijalni eksperiment - napisao je Dodik na platformi Iks.

U BiH, ističe, nije dozvoljavan unutrašnji dogovor koji bi zadovoljio interese sva tri naroda, već je nametan interes stranaca u kojem je trebalo da svi ovde budu moneta za potkusurivanje.

- Gaženo je međunarodno pravo, gaženi su svi demokratski principi, gažen je Ustav, a sve u ime licemernog stava o vladavini prava. I gle ironije - Kristijan Šmit, čovek koga je upravo Angela Merkel predložila, danas se predstavlja kao tumač te iste vladavine prava, gde je on sebe proglasio pravom i zakonom - naveo je predsednik Republike Srpske.

Ističe da su svi koji to danas prepoznaju u BiH proglašeni remetilačkim faktorom, sankcionisani, zabranjeni, satanizovani.

- Angela Merkel je progovorila o Ukrajini. Vreme je da neko progovori i o BiH - poručio je Dodik.

(Tanjug)