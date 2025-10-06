U BANJALUČKOM OKRUŽNOM SUDU IZREČENA PRESUDA: Žoržu pet godina zatvora zbog trgovine kokainom
OGNjEN Branković, zvani Žorž (45) osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na pet godina i dva meseca zatvora zbog trgovine kokainom. Presuda je izrečena nakon što je sud prihvatio sporazum o priznanju krivice koji je Branković sklopio sa Okružnim javnim tužilaštvom u Banjaluci.
Odlukom suda Branković je nakon presude pušten na slobodu, a u kaznu mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 6. marta ove godine.
Optužnicom je obuhvaćen i Goran Novalija (47), koji je negirao krivicu i postupak protiv njega je razdvojen. Prema presudi, Branković je sa Novalijom od januara do 6. marta ove godine neovlašćeno nabavljao i prodavao kokain. Obojica su uhapšena u akciji "Amigo" u kojoj je oduzeto oko 760 grama kokaina.
- Branković je kupovao veće količine kokaina i radi dalje prodaje držao ih u pomoćnom objektu svoje kuće u Banjaluci, te je prepakovao i prodavao Novaliji. Inače, Branković je u pomoćnom objektu ispod drvenog poda držao skriven kokain upakovan u tri pakovanja od 700 grama, dok je 59,8 grama prodao Novaliji koja je kod njega i pronađena - navodi se u presudi.
Predsednik sudskog veća Zorica Baroš je navela da je Brankoviću izrečena adekvatna kazna, koja je u skladu sa zakonom.
Kazna
SUDIJA Zorica Baroš je izjavila da se nada da će Branković promeniti svoj životni put i da će se, nakon izdržavanja kazne, ponašati u skladu sa društveno prihvaćenim pravilima, jer naredni put kazna će biti znatno veća.
- Sud je prihvatio vaše priznanje, jer ste preuzeli odgovornost za svoje postupke. Sud ne može da zanemari činjenicu da ste držali skoro kilogram kokaina, koji ugrožava život i zdravlje stanovnika, a naročito mladih. I sami ste otac i ne znam kako biste prihvatili da vaše dete dođe u kontakt s drogom - rekla je Baroš.
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)