Republika Srpska

U BANJALUČKOM OKRUŽNOM SUDU IZREČENA PRESUDA: Žoržu pet godina zatvora zbog trgovine kokainom

Srđan Mišljenović

06. 10. 2025. u 07:34

OGNjEN Branković, zvani Žorž (45) osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na pet godina i dva meseca zatvora zbog trgovine kokainom. Presuda je izrečena nakon što je sud prihvatio sporazum o priznanju krivice koji je Branković sklopio sa Okružnim javnim tužilaštvom u Banjaluci.

У БАЊАЛУЧКОМ ОКРУЖНОМ СУДУ ИЗРЕЧЕНА ПРЕСУДА: Жоржу пет година затвора због трговине кокаином

SUĐENjE Okružni sud Banjaluka, Foto D. Pozderović

Odlukom suda Branković je nakon presude pušten na slobodu, a u kaznu mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 6. marta ove godine.

Optužnicom je obuhvaćen i Goran Novalija (47), koji je negirao krivicu i postupak protiv njega je razdvojen. Prema presudi, Branković je sa Novalijom od januara do 6. marta ove godine neovlašćeno nabavljao i prodavao kokain. Obojica su uhapšena u akciji "Amigo" u kojoj je oduzeto oko 760 grama kokaina.

- Branković je kupovao veće količine kokaina i radi dalje prodaje držao ih u pomoćnom objektu svoje kuće u Banjaluci, te je prepakovao i prodavao Novaliji. Inače, Branković je u pomoćnom objektu ispod drvenog poda držao skriven kokain upakovan u tri pakovanja od 700 grama, dok je 59,8 grama prodao Novaliji koja je kod njega i pronađena - navodi se u presudi.

Predsednik sudskog veća Zorica Baroš je navela da je Brankoviću izrečena adekvatna kazna, koja je u skladu sa zakonom.

Kazna

SUDIJA Zorica Baroš je izjavila da se nada da će Branković promeniti svoj životni put i da će se, nakon izdržavanja kazne, ponašati u skladu sa društveno prihvaćenim pravilima, jer naredni put kazna će biti znatno veća.

- Sud je prihvatio vaše priznanje, jer ste preuzeli odgovornost za svoje postupke. Sud ne može da zanemari činjenicu da ste držali skoro kilogram kokaina, koji ugrožava život i zdravlje stanovnika, a naročito mladih. I sami ste otac i ne znam kako biste prihvatili da vaše dete dođe u kontakt s drogom - rekla je Baroš.

