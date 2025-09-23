SARAJEVU SMETA I HIMNA "BOŽE PRAVDE": U Federaciji traže smenu načelnika Oružanih snaga BiH generala Kneževića

NAKON što je načelnik Oružanih snaga BiH general-pukovnik Gojko Knežević prisustvovao Vojnoj paradi u Beogradu i salutirao tokom izvođenja himne Srbije, "političko Sarajevo" traži od Zukana Heleza, ministra odbrane u Savetu ministara (SM) BiH da pod hitno smeni Kneževića. Takođe federalni portali su puni naslova da Knežević mora otići jer je salutirao himni Srbije. Iz Srpske poručju da ni Helez ni bilo ko drugi ne može smeniti generala Kneževića, jer o njegovoj smeni može samo da odlučuje Predsedništvo BiH, gde sedi srpski član Željka Cvijanović koja to neće dopustiti.

Mariana Regoje

Prema sananjima "Novosti" general Knežević je dobio od ministra Heleza "zeleno svetlo" da prisustvuje paradi u Beogradu, ali on to krije od javnosti. S druge strane, Helez nije hteo da potpiše putni nalog svom zameniku Aleksandru Goganoviću koji je takođe bio na paradi u Beogradu.

Srpski član PBiH Željka Cvijanović poručila je da Predsedništvo neće smeniti načelnika Zajedničkog štaba OS BiH generala Gojka Kneževića, jer ne postoji nijedan razlog. Povodom pisanja federalnih portala o prisustvu generala Kneževića Vojnoj paradi u Beogradu nakon što je ministar odbrane u SM Zukan Helez "prekinuo vojnu saradnju sa Srbijom", ona je navela da Helez ne može prekidati vojnu saradnju sa bilo kim, a pogotovo sa Srbijom.

- Sarajevu bi bilo bolje da prestane da širi antisrpsku histeriju i urušava odnose u BiH sa susednim zemljama. Ako ne poštuješ tuđe, nemoj očekivati da neko poštuje tvoje - poručila je Cvijanovićeva.

Naglasila je da je general Knežević bio i ostao na visini zadatka, čovek koji svoj posao radi profesionalno i odgovorno.

Obustavljena vojna saradnja ZUKAN Helez je, naime, polovinom maja obelodanio da je obustavio sve aktivnosti u okviru bilateralne vojne saradnje između MO BiH i Ministarstva odbrane Srbije zbog, kako je ocenio, nekorektnog ponašanja ministra odbrane Srbije Bratislava Gašića koji je, uz predsednika RS Milorada Dodika, ostao da sedi za vreme intoniranja himne BiH tokom proslave Dana Vojske RS i Trećeg pešadijskog Republika Srpska puka u okviru OS BiH u banjalučkoj kasarni Kozara.

- Iskazao je poštovanje prema himni Srbije, kako i dolikuje profesionalcu - dodala je Cvijanovićeva.

Ona je "proključalom Sarajevu" i bošnjačkoj politici poručila da je himna "Bože pravde" himna svakog Srbina, ma gde on živio i ma čime se bavio.

- To je stvar identiteta, a samo oni koji nemaju svoj vlastiti identitet, ili koji tumaraju nastojeći da ga nađu, obrušavaju se na tuđi identitet i tuđu tradiciju - istakla je ona.

Zamenik ministra odbrane u SM Aleksandar Goganović izjavio je da je jasno da Sarajevo duže vreme vodi kampanju usmerenu protiv srpskih predstavnika.

- Ne postoji nikakav opravdan razlog za smenu generala Kneževića. Ovde se radi isključivo o političkim pritiscima i pokušaju da se destabilizuje sistem odbrane, što je potpuno neprihvatljivo - naglasio je Goganović.