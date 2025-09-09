Republika Srpska

OBJAVLJENA ODLUKA O IMENOVANJU SAVE MINIĆA: Nova Vlada Republike Srpske danas preuzima dužnost

В.Н.

09. 09. 2025. u 08:41

NOVA Vlada Republike Srpske danas preuzima dužnost nakon što je u Službenom glasniku juče objavljena odluka o imenovanju novog predsednika Vlade Save Minića kao i odluka o izboru nove Vlade.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ BORISLAV ZDRINJA

Ovo je usledilo nakon odustajanja Kluba Bošnjaka u Veću naroda da iskoristi veto odnosno pokrene mehanizam zaštite vitalnog, nacionalnog interesa u vezi izbora Vlade Srpske iako su to ranije najavljivali, prenosi RTRS.

Predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da zaokruživanjem zakonodavnog procesa demantovana priča o izboru i legitimitetu Vlade Srpske. 

(Tanjug)

Fudbal
