OBJAVLJENA ODLUKA O IMENOVANJU SAVE MINIĆA: Nova Vlada Republike Srpske danas preuzima dužnost

NOVA Vlada Republike Srpske danas preuzima dužnost nakon što je u Službenom glasniku juče objavljena odluka o imenovanju novog predsednika Vlade Save Minića kao i odluka o izboru nove Vlade.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ BORISLAV ZDRINJA

Ovo je usledilo nakon odustajanja Kluba Bošnjaka u Veću naroda da iskoristi veto odnosno pokrene mehanizam zaštite vitalnog, nacionalnog interesa u vezi izbora Vlade Srpske iako su to ranije najavljivali, prenosi RTRS.

Predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić istakao je da zaokruživanjem zakonodavnog procesa demantovana priča o izboru i legitimitetu Vlade Srpske.

(Tanjug)

