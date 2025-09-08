BORS: Srpske žrtve NATO bombardovanja ne smeju biti zaboravljene

BORAČKA organizacija Republike Srpske poručila je da zločinačko NATO bombardovanje Srpske ne sme biti zaboravljeno i pozvala je mlade generacije da čuvaju tekovine Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Foto: Profimedia/Ilustracija

BORS je podsetio da je u septembru 1995. godine Vojska Republike Srpske bila sama suprotstavljena nadmoćnom neprijatelju koju su činile hrvatsko-muslimanske snage potpomognute NATO-m, ali da su srpski borci uspeli da očuvaju slobodu srpskog naroda i Republiku Srpsku.

Povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku 1994. i 1995. godine, koje će biti održano sutra u Istočnom Sarajevu, iz BORS-a su istakli da je ova godišnjica prilika da se prisete velikog broja stradalih srpskih boraca i civila u ovom zločinačkom i ničim izvanom činu najveće vojne sile na svetu.

Iz BORS-a su napomenuli da je ubijanje nastavljeno i nakon rata jer je veliki broj lica, posebno sa područja nekadašnjeg Srpskog Sarajeva oboleo od posledica bombardovanja municijom napravljenom od osiromašenog uranijuma.

Zbog toga je stvarni broj žrtava NATO bombardovanja srpskog naroda teško utvrditi, ukazali su iz BORS-a.

(SRNA)