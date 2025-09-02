REPUBLIKA SRPSKA DOBILA NOVOG PREMIJERA: Izabrana nova vlada
NARODNA skupština Republike Srpske izabrala je novu Vladu Srpske.
Na čelu nove Vlade Republike Srpske biće Savo Minić, za koga je glasalo 49 poslanika, dok su dva bila protiv.
OD 55 prisutnih poslanika, za izbor Vlade Republike Srpske glasalo ih je 50, dok je jedan poslanik bio protiv.
Posle kratke pauze koju je dao predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić sledi polaganje svečane zakletve.
(Srpska info)
