Republika Srpska

REPUBLIKA SRPSKA DOBILA NOVOG PREMIJERA: Izabrana nova vlada

D.K.

02. 09. 2025. u 20:38 >> 21:19

NARODNA skupština Republike Srpske izabrala je novu Vladu Srpske.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ДОБИЛА НОВОГ ПРЕМИЈЕРА: Изабрана нова влада

Savo Minić foto DGavrić

Na čelu nove Vlade Republike Srpske biće Savo Minić, za koga je glasalo 49 poslanika, dok su dva bila protiv.

OD 55 prisutnih poslanika, za izbor Vlade Republike Srpske glasalo ih je 50, dok je jedan poslanik bio protiv.

Posle kratke pauze koju je dao predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić sledi polaganje svečane zakletve.

(Srpska info)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi na megdan lideru radikala

ŠEŠELj NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi "na megdan" lideru radikala