STEVANDIĆ: Izbor nove Vlade Srpske rutinska stvar predviđena Ustavom
PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je današnja sednica parlamenta o izboru nove Vlade rutinska stvar predviđena Ustavom.
- Ova sednica imaće svečanu notu - polaganje zakletve. Ide jedno teško vreme i nije lako taj teret poneti na leđima i zato hvala svima koji su prihvatili da budu deo nove Vlade - rekao je Stevandić u izjavi za RTRS.
Istakao je da su priče o nelegitimnosti izbora nove Vlade neutemeljene i da su ispoštovane procedure.
Stevandić je podsetio da je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije otvorio temu o vladi nacionalnog jedinstva, svestan izazova sa kojima se Srpska suočava, ali opozicija, kaže, nažalost nije imala sluha za to.
- Nadam se da će naš narod shvatiti najvažnije - da čuvamo i pozivamo na mir - istakao je Stevandić, što u Federaciji BiH ne čine.
(Tanjug)
