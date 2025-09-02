Republika Srpska

STEVANDIĆ: Izbor nove Vlade Srpske rutinska stvar predviđena Ustavom

В.Н.

02. 09. 2025. u 10:57

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je današnja sednica parlamenta o izboru nove Vlade rutinska stvar predviđena Ustavom.

СТЕВАНДИЋ: Избор нове Владе Српске рутинска ствар предвиђена Уставом

Foto D. Gavrić

- Ova sednica imaće svečanu notu - polaganje zakletve. Ide jedno teško vreme i nije lako taj teret poneti na leđima i zato hvala svima koji su prihvatili da budu deo nove Vlade - rekao je Stevandić u izjavi za RTRS.  

Istakao je da su priče o nelegitimnosti izbora nove Vlade neutemeljene i da su ispoštovane procedure.  

Stevandić je podsetio da je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije otvorio temu o vladi nacionalnog jedinstva, svestan izazova sa kojima se Srpska suočava, ali opozicija, kaže, nažalost nije imala sluha za to.  

- Nadam se da će naš narod shvatiti najvažnije - da čuvamo i pozivamo na mir - istakao je Stevandić, što u Federaciji BiH ne čine.

(Tanjug)

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

JEDINI PREDSEDNIK OSTAJE DODIK: Intervju Nenada Stevandića
Republika Srpska

0 0

JEDINI PREDSEDNIK OSTAJE DODIK: Intervju Nenada Stevandića

REPUBLIKA Srpska ima predsednika i on je Milorad Dodik. Srpska neće imati dva predsednika kako se nada Sarajevo, a predsednika Srpske neće birati Federacija BiH. Po Ustavu Republike Srpske ne postoje dva predsednika i ne mogu biti dva predsednika Srpske. To je jedini pravi odgovor za sve one koji priželjkuju neko drugo rešenje.

31. 08. 2025. u 12:55

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO