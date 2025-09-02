STEVANDIĆ: Izbor nove Vlade Srpske rutinska stvar predviđena Ustavom

PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je današnja sednica parlamenta o izboru nove Vlade rutinska stvar predviđena Ustavom.

- Ova sednica imaće svečanu notu - polaganje zakletve. Ide jedno teško vreme i nije lako taj teret poneti na leđima i zato hvala svima koji su prihvatili da budu deo nove Vlade - rekao je Stevandić u izjavi za RTRS.

Istakao je da su priče o nelegitimnosti izbora nove Vlade neutemeljene i da su ispoštovane procedure.

Stevandić je podsetio da je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije otvorio temu o vladi nacionalnog jedinstva, svestan izazova sa kojima se Srpska suočava, ali opozicija, kaže, nažalost nije imala sluha za to.

- Nadam se da će naš narod shvatiti najvažnije - da čuvamo i pozivamo na mir - istakao je Stevandić, što u Federaciji BiH ne čine.

