DOJAVA O BOMBI U SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE: Pomerena posebna sednica o referendumu i ključnim pitanjima

22. 08. 2025. u 10:39

NA MEJL Skupštine Republike Srpske, gde je u 10 časova trebalo da počne posebna sednica stigla je dojava o eksplozivoj napravi. Kako javlja RTRS, vrše se pregledi, a posebna sednica bi trebala da počne u 11.30 časova.

Na sednici će, kako je najavljnjno, biti razmatran predlog odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsedniku RS Miloradu Dodiku.

Predloženo je da se na dnevnom redu nađe usvajanje ostavke predsednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, zatim informacija o presudi Suda BiH izrečene predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsedniku RS i zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Republike Srpske, prenosi RTRS.

Takođe, razmatraće se i predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi (po hitnom postupku), a među tačkama dnevnog reda je i razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsedniku RS i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsedniku Republike Miloradu Dodik.

