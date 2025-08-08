Republika Srpska

PRIVEDENA NATAŠA MILJANOVIĆ-ZUBAC: Novinarka prevezena na saslušanje u Sarajevo (VIDEO)

Novosti online

08. 08. 2025. u 00:40

NOVINARKA Radio-televizije Republike Srpske Nataša Miljanović-Zubac privedena je večeras.

Foto: Printskrin YT/ Direkt

Nataša Miljanović-Zubac privedena je zbog sumnje da je učinila krivično delo odavanje službene tajne.

Ona je prevezena na saslušanje u Sarajevo.

(RTRS)

