USKORO STIŽU KOVERTE Momci ovog godišta prvi će biti pozvani na lekarski za vojsku - evo šta ih sve novo čeka u kasarnama od marta 2027.

VOJNI rok biće obavezan za muškarce od 18 do 30 godina i trajaće 75 dana, dok će za žene ostati dobrovoljan.

Foto: Vojska Srbije

Pripremljeni su obrasci, smernice, nova oprema i objekti za smeštaj i obuku prve generacije regruta.

Nakon nepune dve decenije pauze, Srbija se priprema za povratak obaveznog služenja vojnog roka.

Kako je rekao predsednik Aleksandar Vučić, prvi pozivi mogli bi da stignu mladićima rođenim 2006. godine, a Ministarstvo odbrane već je pripremilo obrasce i osnovne smernice o izgledu budućih regruta.

Vojni rok trebalo bi da traje samo 75 dana, a poziv bi prvo mogli da prime mladići rođeni 2006. godine.

Za muškarce od 18 do 30 godina služenje vojnog roka biće obavezno, dok će za devojke i žene ostati na dobrovoljnoj bazi.

"Spremno i naoružanje, i oprema"

Deo obuke odvijao bi se u kasarnama, a deo na terenu i poligonima. Nakon lekarskog pregleda i selekcije, sledi uniforma i vojnički režim.

- Spremno je i naoružanje, spremna je i oprema, sve je novo, sve je prilagođeno tim mladićima, devojkama, nove puške, nisu one stare iz osamdesetih godina - kaže pukovnik Zvonko Marić iz Uprave za planiranje i razvoj Generalštaba Vojske Srbije.

Pripremljena su i normativna dokumenta, planovi obuke, metodički priručnici, uređeni su objekti za smeštaj i obuku, a nabavljena je i nova oprema koja će dočekati prvu generaciju regruta.

Civilna vojska trajaće 150 dana

Za one koji ulože prigovor savesti predviđeno je civilno služenje, u trajanju od oko 150 dana. Bez oružja, ali uz obavezu rada na logističkim i pomoćnim poslovima – od administracije do održavanja sistema podrške.

- Služenje vojnog roka više nije ni lično pitanje, kulturološko, religijsko, svako drugo, to je pitanje odbrane države - navodi Marić.

Da li je 75 dana vojnog roka dovoljno?

Miodrag Savić, pukovnik u penziji kaže da moramo da "obučavamo građane za odbranu, da vratimo civilnu odbranu i civilnu zaštitu".

- Mi ako obučimo vojnika, neka je ovo prvi korak koji će biti 75 dana, možda će pokazati da to treba da bude tri meseca ili šest meseci - ocenjuje Savić.

Vojni rok će, smatra deo građana, doprineti disciplini i unapređenju veština mladih.

Najveći izazov, kažu stručnjaci, biće prilagođavanje novih generacija vojničkom režimu. Najviše polemike se u prethodnom periodu vodilo oko odsustva mobilnih telefona i zabrani pristupa društvenim mrežama.

(Blic)