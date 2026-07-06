Košarka

KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Nikola Mirotić pred potpisom

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06. 07. 2026. u 11:04

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КОШАРКАШКИ ЗЕМЉОТРЕС! Никола Миротић пред потписом

William Cannarella / PsnewZ / Profimedia

Kako prenosi španski Mundo Deportivo, Barselona razmatra mogućnost da vrati jednog od najboljih evropskih košarkaša poslednje decenije.Pomenuti izvor navodi da se mogućnost njegovog povratka u klub ozbiljno razmatra pred početak nove sezone.

Iskusni krilni centar nalazi se pred rastankom sa Monakom, koji pokušava da stabilizuje finansijsku situaciju, pa se očekuje da dve strane uskoro i zvanično okončaju saradnju. Takođe, klub iz Kneževine će posle dugo vremena naredne sezone igrati u Evrokupu.

Mirotićevo ime prethodnih nedelja dovodilo se u vezu i sa Partizanom i sa Crvenom zvezdom, koji su bili među klubovima zainteresovanim za njegovo angažovanje. Ipak, prema pisanju španskih medija, ukoliko iz Barselone stigne zvanična ponuda, povratak u Kataloniju predstavljao bi njegov prioritet. Podsetimo da je bio na pragu prelaska u redove "parnog valjka" 2023. godine, ali je čitav posao iz još uvek nepoznatih razloga propao.

Košarkaš rodom iz Crne Gore već je ostavio dubok trag u Barseloni. Tokom prvog mandata bio je jedan od nosilaca igre, osvojio je titule prvaka Španije i Kup kralja, a 2022. godine poneo je i priznanje za najkorisnijeg igrača Evrolige. Posle odlaska iz Barselone nosio je dresove Milana i Monaka. U protekloj sezoni u Evroligi prosečno je beležio 11,0 poena, 4,3 skoka i 1,4 asistencije po utakmici.

Pre povratka u evropsku košarku Mirotić je pet sezona proveo u NBA ligi, gde je nastupao za Čikago Bulse, Nju Orleans Pelikanse i Milvoki Bakse.

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