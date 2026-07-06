KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Nikola Mirotić pred potpisom
SAGA se nastavlja!
Kako prenosi španski Mundo Deportivo, Barselona razmatra mogućnost da vrati jednog od najboljih evropskih košarkaša poslednje decenije.Pomenuti izvor navodi da se mogućnost njegovog povratka u klub ozbiljno razmatra pred početak nove sezone.
Iskusni krilni centar nalazi se pred rastankom sa Monakom, koji pokušava da stabilizuje finansijsku situaciju, pa se očekuje da dve strane uskoro i zvanično okončaju saradnju. Takođe, klub iz Kneževine će posle dugo vremena naredne sezone igrati u Evrokupu.
Mirotićevo ime prethodnih nedelja dovodilo se u vezu i sa Partizanom i sa Crvenom zvezdom, koji su bili među klubovima zainteresovanim za njegovo angažovanje. Ipak, prema pisanju španskih medija, ukoliko iz Barselone stigne zvanična ponuda, povratak u Kataloniju predstavljao bi njegov prioritet. Podsetimo da je bio na pragu prelaska u redove "parnog valjka" 2023. godine, ali je čitav posao iz još uvek nepoznatih razloga propao.
Košarkaš rodom iz Crne Gore već je ostavio dubok trag u Barseloni. Tokom prvog mandata bio je jedan od nosilaca igre, osvojio je titule prvaka Španije i Kup kralja, a 2022. godine poneo je i priznanje za najkorisnijeg igrača Evrolige. Posle odlaska iz Barselone nosio je dresove Milana i Monaka. U protekloj sezoni u Evroligi prosečno je beležio 11,0 poena, 4,3 skoka i 1,4 asistencije po utakmici.
Pre povratka u evropsku košarku Mirotić je pet sezona proveo u NBA ligi, gde je nastupao za Čikago Bulse, Nju Orleans Pelikanse i Milvoki Bakse.
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