HRSKAVE TIKVICE: Ukusno i super lagano jelo
Odlično predjelo ili čak prilog za ručak ili večeru.
Sastojci
- 2 tanko isečene tikvice
Pomešajte:
- 1 šolja rendanog parmezana
- 1/2 kašičice soli
- 1/2 kašičice belog luka u prahu
- 1 kašičica crnog luka u prahu ili pahuljicama
- Crni biber po ukusu
Odvojeno, uzmite 1 jaje i mešajte dok se žumance i belance dobro ne sjedine.
Umočite svaku krišku tikvice u smesu od jaja, a zatim u smesu sira i začina. Stavite na pleh i pecite oko 20 minuta. Možete ih napraviti i u fritezi na vruć vazduh ako želite.
Prijatno!
