HRSKAVE TIKVICE: Ukusno i super lagano jelo

Milena Tomasevic

14. 09. 2025. u 12:31

Odlično predjelo ili čak prilog za ručak ili večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 tanko isečene tikvice

Pomešajte:

  • 1 šolja rendanog parmezana
  • 1/2 kašičice soli
  • 1/2 kašičice belog luka u prahu
  • 1 kašičica crnog luka u prahu ili pahuljicama
  • Crni biber po ukusu

Odvojeno, uzmite 1 jaje i mešajte dok se žumance i belance dobro ne sjedine.
Umočite svaku krišku tikvice u smesu od jaja, a zatim u smesu sira i začina. Stavite na pleh i pecite oko 20 minuta. Možete ih napraviti i u fritezi na vruć vazduh ako želite.
Prijatno!

