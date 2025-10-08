KROMPIR ČORBA: Domaća, mirisna i zasitna
Kada požele da se vrate ukusu domaće kuhinje, mnogi posežu za starim dobrim receptima poput krompir čorbe. Ova verzija donosi nešto više – kremastu teksturu, miris začinskog bilja i punoću ukusa zahvaljujući kobasici i bogatom povrću. Savršeno jelo za hladne dane ili nedeljnu večeru uz porodicu.
Sastojci:
- 500 gr krompira (kockice)
- 150 gr kobasice (kriške)
- 1 šargarepa, 1 koren peršuna, 1 mali komad celera (kriške)
- 1 praziluk (beli deo), 1 crni luk, 2 čena belog luka
- 1,5 l povrtne ili pileće čorbe
- 2 kašike putera ili ulja
- 1 kašičica majčine dušice
- so, biber
- sveže sečeni kopar ili peršun (za posipanje)
Priprema:
Propržite polovinu krompira i kobasicu dok ne porumene. Izvadite i ostavite sa strane. U istoj šerpi dinstajte crni luk do staklaste boje, dodajte beli luk kratko da zamiriše.
Dodajte preostali krompir, ostalo povrće i prelijte čorbom. Ubacite majčinu dušicu, posolite i pobiberite. Kuvajte 15–20 minuta, dok povrće ne omekša.
Izvadite polovinu čorbe i izblendirajte je, pa vratite u šerpu da dobijete gušću, ali ne potpuno pasiranu teksturu. Vratite kobasicu i proprženi krompir u čorbu. Kuvajte još 5 minuta.
Poslužite toplu, sa svežim koprom ili peršunom i parčetom hrskavog hleba.
Prijatno!
