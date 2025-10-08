Salate i čorbe

KROMPIR ČORBA: Domaća, mirisna i zasitna

Milena Tomasevic

08. 10. 2025. u 13:37

Kada požele da se vrate ukusu domaće kuhinje, mnogi posežu za starim dobrim receptima poput krompir čorbe. Ova verzija donosi nešto više – kremastu teksturu, miris začinskog bilja i punoću ukusa zahvaljujući kobasici i bogatom povrću. Savršeno jelo za hladne dane ili nedeljnu večeru uz porodicu.

КРОМПИР ЧОРБА: Домаћа, мирисна и заситна

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr krompira (kockice)
  • 150 gr kobasice (kriške)
  • 1 šargarepa, 1 koren peršuna, 1 mali komad celera (kriške)
  • 1 praziluk (beli deo), 1 crni luk, 2 čena belog luka
  • 1,5 l povrtne ili pileće čorbe
  • 2 kašike putera ili ulja
  • 1 kašičica majčine dušice
  • so, biber
  • sveže sečeni kopar ili peršun (za posipanje)

Priprema:


Propržite polovinu krompira i kobasicu dok ne porumene. Izvadite i ostavite sa strane. U istoj šerpi dinstajte crni luk do staklaste boje, dodajte beli luk kratko da zamiriše.
Dodajte preostali krompir, ostalo povrće i prelijte čorbom. Ubacite majčinu dušicu, posolite i pobiberite. Kuvajte 15–20 minuta, dok povrće ne omekša.
Izvadite polovinu čorbe i izblendirajte je, pa vratite u šerpu da dobijete gušću, ali ne potpuno pasiranu teksturu. Vratite kobasicu i proprženi krompir u čorbu. Kuvajte još 5 minuta.
Poslužite toplu, sa svežim koprom ili peršunom i parčetom hrskavog hleba.

Prijatno!

