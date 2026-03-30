"PRISTOJNA SRBIJA PONOVO POBEDILA" PETKOVIĆ: Pobeda SNS u 10 lokalnih samouprava potvrda politike stabilnosti

Танјуг

30. 03. 2026. u 10:37

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da rezultati lokalnih izbora, na kojima je Srpska napredna stranka (SNS) pobedila u svih 10 opština, predstavljaju potvrdu politike mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja.

Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ (STF)

- Sinoć je pristojna Srbija ponovo pobedila, Srbija koja hoće mir, stabilnost, nova radna mesta i koja se gnuša nasilja! Uprkos brojnim napadima blokadera, mudrom politikom predsednika Aleksandra Vučića, pobeda u svih 10 lokalnih samouprava je rezultat politike SNS, programa razvoja i budućnosti Srbije - poručio je Petković na platformi X.

U nedelju su održani redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji.

Izbori su održani za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno.

Predsednik Srbije i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica" Aleksandar Vučić rekao je da je ta lista pobedila 10 prema nula i zahvalio se Srbiji na ogromnom poverenju.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

