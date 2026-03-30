"PRISTOJNA SRBIJA PONOVO POBEDILA" PETKOVIĆ: Pobeda SNS u 10 lokalnih samouprava potvrda politike stabilnosti
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da rezultati lokalnih izbora, na kojima je Srpska napredna stranka (SNS) pobedila u svih 10 opština, predstavljaju potvrdu politike mira, stabilnosti i ekonomskog razvoja.
- Sinoć je pristojna Srbija ponovo pobedila, Srbija koja hoće mir, stabilnost, nova radna mesta i koja se gnuša nasilja! Uprkos brojnim napadima blokadera, mudrom politikom predsednika Aleksandra Vučića, pobeda u svih 10 lokalnih samouprava je rezultat politike SNS, programa razvoja i budućnosti Srbije - poručio je Petković na platformi X.
U nedelju su održani redovni izbori u 10 lokalnih samouprava u Srbiji.
Izbori su održani za odbornike Skupštine grada Bora, za skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za skupštinu gradske opštine Sevojno.
Predsednik Srbije i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica" Aleksandar Vučić rekao je da je ta lista pobedila 10 prema nula i zahvalio se Srbiji na ogromnom poverenju.
