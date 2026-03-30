PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obraća se javnosti.

- Upravo sam završio razgovor sa Vladimirom Putinom, od medicine, farmacije, vakcina, do učešća ruskih komapnija u projektima u našoj zemlji. Razgovarli o bukavlno svim oblastima. Dobili smo još tri meseca produženje ugovora za gas, po veoma povoljnim uslovima. U Evropi ćemo biti druga ili treća zemlja koja ima najnižu cenu gasa, najverovatnije druga iza Belorusije - rekao je Vučić.

- Dakle, veoma sam zahvalan na tome, pričali smo i drugim temama. Ja sam ga pitao šta misli o kraju neprijateljstava u Ukrajini i Iranu. Dobio sam njegovo mišljenje, on je mene pitao za KiM i Republiku Srpsku. Razmenili smo stavove o svim pitanjima. Upoznao sam ga o savezu Prištine, Tirane i Zagreba. Posebno sam zadovoljan što nećemo imati problema sa gasom - istakao je Vučić.

Naveo je da je nafta danas 115 i da se plaši da će koliko sutra bila više.

- Koliko država može da se izdrži, izdržaće. Ako se nastavi ovo katastrofa, ako krene kopneni napad... Niko neće moći da izdrži, nemoguće je. Moraćmo da prekinemo sve, da bismo mogli da preživimo. Toliko su loše vesti, da nemam reči. Nama je nafta bila 65 dinara, danas je 115, duplo više i što je najgore neće se zaustaviti - kazao je.

O ceni goriva

- Držimo do petka iste cene. Razgovaramo da vidimo šta je to što možemo da izdržimo. Sve što ste radili, svetski ratovi će da bace u ambis - naveo je Vučić.

- Ovo vodi ceo svet u propast, a posebno Evropu - rekao je predsednik.

O izborima

- Ja za razliku od onih koji uvek gube, ja ne tražim razloge za slavljem ja tražim razloge za samokritiku. Razlika između pobednika i gubitnika, pobednici će u svakoj svojo pobedi tražiti razloge mogućeg neuspeha u budućnosti. Večiti gubitnici u svakom porazu da vide poraz druge strane. Ja sam radostan što za protivnike imamo ljude koji ma koliko gubili, što su uvek srećni kada izgube i uvek kažu - sledeći put. Da biste znali koliko je ubedljiva pobeda. Razlika je 56 prema 37 posto. A to 37 posto su svi oni ujedinjeni. Kada neko dobije tri puta više glasova od vas. Ja se trudim da analiziram sve nedostatke. Pogledajte Bor, mi smo dobili 40 posto glasova više nego na prošlim izborima. Ako je to njima u redu. Ja sam posebno srećan zbog Lučana, nisam srećan na rad naših ljudi u Aranđelovcu i Kuli - kazao je.

- Mora da se promeni odnos i političara na lokalu i političara na republičkom nivou. Mi ćemo danas dostaviti eksluzivan snimak, videćeta kako tuku jednog čoveka, David Ćirić, jezive povrede su mu naneli. Videćete kako i zašto blokaderi tuku. Ponosan sam na sve ljude koji su im se suprotstavljali. Verujem da će nadležni organi u najkraćem roku privesti ih. Ako su oni srećni kada izgube 19-20 razlike - rekao je predsednik.

- Presrećan sam. Na kraju zadovoljan što smo i u Kuli uspeli da pobedimo - dodao je.

O delovanju stranih službi

- Što se tiče delovanja stranih agentura, dobijam iz više izvora. Pre svega od Vojno obaveštajne agencije i BIA. Što se ovog juče tiče, meni je bilo jasno kolika je bila logistika susedne države - naveo je predsednik.

O navodima Aleksića da je juče na delu bila represija.

- Zamislite da zovete ljude i kažete da zovete iz kabineta predsednika republike i da glasate za drugu listu. Možete li da verujete da postoji takav neko. Takvi ljudi žele da upravljaju državom. Šta želite? Kakvu državu hoćete? Samo mislite da tučete nekoga jer ne možete da se pomirite da vas narod neće. Danas ćete da dobijete snimak kako su tukli Davida Ćirića. Kao zveri. Ako vide da im se neko suprotstavi, onda vade pištolj. Mnogo tužnih scena, loših stvari. Ja zato pozivam na razum. I deo njihovih ljudi se uplaši tog nasilja. Ali oni su geniji svi i sve to mnogo bolje znaju od mene - rekao je.

Na pitanje kako će se odraziti jučerašnji izbori na parlamentarne, Vučić kaže:

- Rezultati se neće odraziti uopšte na parlamentarne izbore. Ima sličnosti ali i mnogo razlika. Stvari se menjaju u politici, politika je život. Ljudi nisu magarci, već najpametnija živa bića. Ako se ponašam najlošije, svako će da promeni stav i glasaće protiv mene. To je nešto što je promenljiva kategorija. Bilo im je potrebno jedno 12 sati da smisle priču i opravdaju zločin koji se dogodio na Filozofskom fakultetu. Kada idete po ljudske glasove, onda to morate bolje da smislite. Videli ste kako su juče reagovali kada su potegli pištolj u Bajinoj Bašti. Morate bolje da razmišljate. Za mene je iznenađenje Bor. U Majdanpeku da ne govorim. I Lučanima sam presrećan. Videla se jedna stvar, mi smo smanjili njihove razlike u gradu. Oni su negde smanjili po selima. Zavisi uvek od našeg rada, moramo mnogo toga da ipsrvljamo. Mogu da kažem da sam negde zadovoljan, negde manje zadovoljan. Čestitam ovima što su srećni zbog našeg neuspeha i njihovog uspeha - rekao je predsednik.