Peciva i pite

HARMONIKA PITA SA BOROVNICAMA: Mirisni desert koji će svi tražiti ponovo

Milena Tomasevic

22. 06. 2026. u 07:00

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Priprema je brza i jednostavna, a rezultat izgleda kao da je stigao iz najbolje poslastičarnice.

ХАРМОНИКА ПИТА СА БОРОВНИЦАМА: Мирисни десерт који ће сви тражити поново

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr kora za pitu (1 pakovanje)
  • 4 jaja
  • 200 ml ulja ili 200 g otopljenog maslaca
  • 400 ml jogurta
  • 240 gr šećera
  • 2 kašike gustina ili pudinga od vanile
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 300 gr borovnica (svežih ili zamrznutih)

Za sirup:

  • 100 gr šećera
  • 200 ml vode
  • 1 kašika limunovog soka

Priprema:

Sirup

U šerpici pomešajte šećer i vodu. Stavite na srednju temperaturu i mešajte dok smesa ne provri i šećer se potpuno ne otopi. Zatim kuvajte još oko 10 minuta na laganoj vatri. Sklonite sa šporeta, dodajte limunov sok i ostavite da se sirup potpuno ohladi.

Fil

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte ulje ili otopljeni maslac, pa umešajte gustin. Mešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu. Na kraju dodajte jogurt i sve dobro sjedinite.

Slaganje kolača

Kore savijte u obliku harmonike i poređajte u podmazan pleh. Preko kora rasporedite borovnice tako da upadnu u nabore. Potom ravnomerno prelijte pripremljeni fil preko cele površine.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 50 minuta. Nakon prvih 10 minuta pečenja prekrijte kolač aluminijumskom folijom kako bi zadržao lepu, svetlu boju.

Pečen i još topao kolač prelijte prethodno pripremljenim i ohlađenim sirupom. Ostavite da dobro upije preliv i da se potpuno ohladi pre sečenja i serviranja.

Prijatno!

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