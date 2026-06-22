HARMONIKA PITA SA BOROVNICAMA: Mirisni desert koji će svi tražiti ponovo

Priprema je brza i jednostavna, a rezultat izgleda kao da je stigao iz najbolje poslastičarnice.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr kora za pitu (1 pakovanje)

4 jaja

200 ml ulja ili 200 g otopljenog maslaca

400 ml jogurta

240 gr šećera

2 kašike gustina ili pudinga od vanile

1 kesica vanilin šećera

300 gr borovnica (svežih ili zamrznutih)

Za sirup:

100 gr šećera

200 ml vode

1 kašika limunovog soka

Priprema:

Sirup

U šerpici pomešajte šećer i vodu. Stavite na srednju temperaturu i mešajte dok smesa ne provri i šećer se potpuno ne otopi. Zatim kuvajte još oko 10 minuta na laganoj vatri. Sklonite sa šporeta, dodajte limunov sok i ostavite da se sirup potpuno ohladi.

Fil

U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte ulje ili otopljeni maslac, pa umešajte gustin. Mešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu. Na kraju dodajte jogurt i sve dobro sjedinite.

Slaganje kolača

Kore savijte u obliku harmonike i poređajte u podmazan pleh. Preko kora rasporedite borovnice tako da upadnu u nabore. Potom ravnomerno prelijte pripremljeni fil preko cele površine.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 50 minuta. Nakon prvih 10 minuta pečenja prekrijte kolač aluminijumskom folijom kako bi zadržao lepu, svetlu boju.

Pečen i još topao kolač prelijte prethodno pripremljenim i ohlađenim sirupom. Ostavite da dobro upije preliv i da se potpuno ohladi pre sečenja i serviranja.

Prijatno!