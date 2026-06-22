HARMONIKA PITA SA BOROVNICAMA: Mirisni desert koji će svi tražiti ponovo
Priprema je brza i jednostavna, a rezultat izgleda kao da je stigao iz najbolje poslastičarnice.
Sastojci
- 500 gr kora za pitu (1 pakovanje)
- 4 jaja
- 200 ml ulja ili 200 g otopljenog maslaca
- 400 ml jogurta
- 240 gr šećera
- 2 kašike gustina ili pudinga od vanile
- 1 kesica vanilin šećera
- 300 gr borovnica (svežih ili zamrznutih)
Za sirup:
- 100 gr šećera
- 200 ml vode
- 1 kašika limunovog soka
Priprema:
Sirup
U šerpici pomešajte šećer i vodu. Stavite na srednju temperaturu i mešajte dok smesa ne provri i šećer se potpuno ne otopi. Zatim kuvajte još oko 10 minuta na laganoj vatri. Sklonite sa šporeta, dodajte limunov sok i ostavite da se sirup potpuno ohladi.
Fil
U većoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte ulje ili otopljeni maslac, pa umešajte gustin. Mešajte dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu. Na kraju dodajte jogurt i sve dobro sjedinite.
Slaganje kolača
Kore savijte u obliku harmonike i poređajte u podmazan pleh. Preko kora rasporedite borovnice tako da upadnu u nabore. Potom ravnomerno prelijte pripremljeni fil preko cele površine.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 50 minuta. Nakon prvih 10 minuta pečenja prekrijte kolač aluminijumskom folijom kako bi zadržao lepu, svetlu boju.
Pečen i još topao kolač prelijte prethodno pripremljenim i ohlađenim sirupom. Ostavite da dobro upije preliv i da se potpuno ohladi pre sečenja i serviranja.
Prijatno!
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