NOVI HAOS U NEMAČKOJ: Dan posle eksplozije kod termoelektrane, izveden napad na trafostanicu kod Kelna (VIDEO)
DAN nakon eksplozije na trafostanici pored jedne termoelektrane na istoku Nemačke, danas je izvedena sabotaža i na trafostanici na zapadu zemlje, pored Kelna. Političari smatraju da je reč o napadu sa terorističkom pozadinom.
- Na osnovu dosadašnjih saznanja polazimo od toga da se radi o napadu iza kojeg stoje ili počinioci u inostranstvu ili sa ekstremno levičarske scene - rekao je ministar unutrašnjih poslova savezne pokrajine Severna Rajna-Vestfalija Herbert Rojl.
Policija je pre toga potvrdila da je do kratkog spoja na trafostanici u blizini Kelna došlo nakon što su ga nepoznate osobe prouzrokovale na visokonaponskim kablovima, usled čega je iz mreže ispalo nekoliko blokova termoelektrane Berghajm.
Kako je saopšteno iz pokrajinskog ministarstva energetike, ovaj havarijski ispad nije prouzrokovao nestanak električne energije u domaćinstvima.
Čin uperen protiv ustavnog poretka
Ministarka energetike Mona Nojbaur ukazala je na sličan incident koji se dogodio juče na istoku zemlje, kada je eksplozijom uništen vod pored jedne termoelektrane južno od Berlina.
U ovom slučaju policija takođe smatra da se radi o činu „uperenom protiv ustavnog poretka Nemačke“.
U Berlinu i na zapadu Nemačke poslednjih meseci već je izvedeno nekoliko napada na infrastrukturu elektrosnabdevanja i železničkog saobraćaja.
U većini slučajeva odgovornost je preuzela jedna levičarsko-ekstremistička mreža.
Napeta situacija sa Rusijom
Nemačka je u poslednje vreme i meta takozvanog hibridnog ratovanja iza kojeg, kako navodi Berlin, stoji Rusija.
Za poslednji napad takve vrste koji se dogodio na aerodromu u Lajpcigu, nemačka vlada je juče optužila Rusiju i naložila nove sankcije koje uključuju i zatvaranje ruskog konzulata u Bonu.
Danas je nemačka mornarica objavila da je testirala moćan izraelski projektil dometa 500 kilometara.
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