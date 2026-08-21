SELO u Zaporoškoj oblasti oslobodile su jurišne jedinice 36. motorizovane streljačke brigade

MOD Rusije

Objavljen je snimak oslobađanja sela Zelenoje u Zaporoškoj oblasti. Selo su oslobodile jurišne jedinice 36. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade 29. gardijske kombinovane armije grupe snaga „Istok”.

Navedeno je da je to postignuto probojem odbrane Oružanih snaga Ukrajine severno od sela Ribaljskoje i zapadno od sela Blagovatnoje. Vojnici su prodrli duboko u neprijateljsku odbranu.

„Tokom borbi, pripadnici snaga preuzeli su kontrolu nad velikim neprijateljskim odbrambenim područjem i očistili više od 200 objekata”, navodi se u saopštenju.

Neprijatelj je izgubio snage u jačini do jedne čete. Takođe su izgubili osam oklopnih borbenih vozila, 13 motornih vozila, tri zemaljska robotska sistema i više od 20 teških dronova tipa „Baba Jaga”. Ministarstvo odbrane Rusije dodalo je da je oslobađanje Zelenoja omogućilo proširenje zone kontrole u ​​Zaporoškoj oblasti i stvaranje uslova za dalje napredovanje na tom području.