GROM UBIO ČOVEKA: Snažna oluja protutnjala komšilukom (VIDEO)

JAKA oluja pogodila je Sloveniju u četvrtak uveče i donela jake vetrove i pljuskove, a muškarca na području Žaleca kod Celja pogodio je grom i on je preminuo na licu mesta.

Dale O'Dell / Alamy / Profimedia

Najviše problema bilo je u centralnoj Sloveniji zbog poplavljenih podruma, otkinutih krovova i srušenog drveća, prenosi 24UR.

U Podolševi je grom izazvao požar u pomoćnoj zgradi, a iako se situacija do jutros smirila, meteorolozi za danas ponovo predviđaju mogućnost obilnih pljuskova, pa čak i grada i za celu zemlju izdato je narandžasto upozorenje.

Policija u Celju obaveštena je da je grom udario u dve osobe koje su stajale ispod drveta na području Žaleca, od čega je muškarac star 46 godina preminuo na licu mesta, dok je drugi sa lakšim povredama prebačen u bolnicu.

Informativni centar Republike Slovenije Uprave civilne zaštite i spašavanja prijavio je ukupno 51 događaj, od kojih je najviše bilo na područjima Ljubljane (28), Celja (13), Kranja (7), Trbovlja (2) i Kopra (1).

Prijavljena su srušena stabla, dalekovodi, otkinuti krovovi, poplavljeni podrumski prostori, a u Podolševi u opštini Solčava, od udara groma se zapalila pomoćna zgrada.

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