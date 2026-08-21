GROM UBIO ČOVEKA: Snažna oluja protutnjala komšilukom (VIDEO)
JAKA oluja pogodila je Sloveniju u četvrtak uveče i donela jake vetrove i pljuskove, a muškarca na području Žaleca kod Celja pogodio je grom i on je preminuo na licu mesta.
Najviše problema bilo je u centralnoj Sloveniji zbog poplavljenih podruma, otkinutih krovova i srušenog drveća, prenosi 24UR.
U Podolševi je grom izazvao požar u pomoćnoj zgradi, a iako se situacija do jutros smirila, meteorolozi za danas ponovo predviđaju mogućnost obilnih pljuskova, pa čak i grada i za celu zemlju izdato je narandžasto upozorenje.
Policija u Celju obaveštena je da je grom udario u dve osobe koje su stajale ispod drveta na području Žaleca, od čega je muškarac star 46 godina preminuo na licu mesta, dok je drugi sa lakšim povredama prebačen u bolnicu.
Informativni centar Republike Slovenije Uprave civilne zaštite i spašavanja prijavio je ukupno 51 događaj, od kojih je najviše bilo na područjima Ljubljane (28), Celja (13), Kranja (7), Trbovlja (2) i Kopra (1).
Prijavljena su srušena stabla, dalekovodi, otkinuti krovovi, poplavljeni podrumski prostori, a u Podolševi u opštini Solčava, od udara groma se zapalila pomoćna zgrada.
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