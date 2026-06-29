IRAN TVRDI JEDNO, SAD DRUGO: Ko je ovde lud?

PREDSTVNICI Irana nisu učestvovali u tehničkim razgovorima zakazanim za nedelju zbog nedavnih američkih napada na tu zemlju i neispunjenih uslova Memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Državama, saopštio je član Kancelarije za očuvanje i objavljivanje dela vrhovnog vođe Irana Mehdi Fazaeili.

Foto: Street On Camara/Alamy/Profimedia

- Na primer, jedan od razloga je provera da li imamo pristup odmrznutim sredstvima, ako nema pristupa, onda ovaj uslov nije ispunjen - rekao je on za iransku nacionalnu televiziju, prenosi Iran International.

S druge strane, visoki američki zvaničnik izjavio je za CNN da su tehnički razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u vezi sa memorandumom o razumevanju su i dalje "u toku" i planirani za naredne dane.

On je naveo da ništa nije otkazano uprkos nedavnom razmeni vatre između dve strane, koja je dovela u pitanje krhki dogovor postignut ranije ovog meseca.

- Tehnički razgovori u vezi sa sprovođenjem memoranduma su na pravom putu i idu po planu, a kanali za deeskalaciju su i dalje aktivni nakon sastanka u Lucernu - rekao je zvaničnik, misleći na nedavne pregovore u Švajcarskoj u kojima je američku delegaciju predvodio potpredsednik SAD Džej Di Vens.

Sporazum SAD i Irana predviđa, između ostalog, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ublažavanje određenih finansijskih ograničenja prema Iranu i nastavak tehničkih konsultacija o iranskom nuklearnom programu.

Dogovorom je pokrenut i rok od 60 dana za postizanje konačnog sporazuma, dok su nove tenzije u regionu dodatno testirale njegovu stabilnost, navodi američki TV kanal.

Predsednik Donald Tramp je zapretio daljom vojnom akcijom ako se iranski napadi nastave, dok je Iran upozorio da će kršenje primirja "rezultirati potpunim obustavljanjem svih diplomatskih procesa".

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