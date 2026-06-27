DA LI STE PUTINA VIDELI DA NEKAD DELI OVAKVU GROZOTU? Zelenski se pohvalio snimcima brutalnih napada "Flaminga" na Volgograd (VIDEO)
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski potvrdio je da je objekat „Titan-Barikadi“ u Volgogradu pogođen raketama FP-5 „Flamingo“.
Zelenski je ovo objavio na Fejsbuku, prema Ukrinformu.
- Svaki ruski odbrambeni objekat uključen u rat protiv Ukrajine je legitimna meta naših sankcija dugog dometa. Sinoć su rakete FP-5 'Flamingo' uspešno pogodile fabriku 'Titan-Barikadi' u Volgogradu. To je veliki industrijski kompleks gde neprijatelj proizvodi artiljerijske sisteme i specijalizovanu vojnu opremu, uključujući komponente za raketne lansere koji se koriste za napade na naš narod. Direktan pogodak pratio je požar u fabričkom pogonu. Zahvaljujem vojnicima naših odbrambenih snaga na njihovoj preciznosti - napisao je.
Zelenski je napomenuo da se obim ukrajinskih „sankcija dugog dometa“ stalno širi. Prema njegovim rečima, upravo je takav pritisak ono što svakodnevno postavlja temelje za dostojanstven mir koji će se na kraju postići.
- Zahvalan sam svakom ukrajinskom inženjeru i vojniku koji obezbeđuje naše sposobnosti dugog dometa - dodao je.
Kako je izvestio Ukrinform, Zelenski je 25. juna potvrdio napade na naftno skladište „Poltavska“ u Krasnodarskom kraju Ruske Federacije i dve rafinerije nafte.
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