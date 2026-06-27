MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!

Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.

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Posle ubedljivog poraza od Engleske (4:2) na startu turnira, Hrvatska je uspela da se oporavi i minimalcem savlada Panamu. Jedini pogodak postigao je Ante Budimir, koji je sa klupe doneo preko potrebnu svežinu, pa bi ovoga puta mogao da dobije priliku od prvog minuta.

Trijumf protiv Paname ostavio je izabranike Zlatka Dalića u igri za osminu finala, ali im je matematika jasna, remi ili pobeda ih vode dalje.

U slučaju nova tri boda, Hrvati će sigurno biti najmanje drugi u grupi, a postoji čak i teoretska mogućnost da osvoje prvo mesto ako Engleska ne savlada Panamu.

Dobra vest za Dalića je što je ekipa konačno stabilizovala odbranu. Posle čak sedam uzastopnih utakmica bez sačuvane mreže, Hrvatska je protiv Paname odigrala disciplinovano i pokazala da u odlučujućim trenucima ume da zatvori prilaze svom golu.

Posebno je blistao Martin Baturina, koji je protiv Paname upisao čak šest uspešnih driblinga i izborio sedam prekršaja.

Postao je prvi igrač još od Dijega Maradone 1982. godine koji je na jednom meču Svetskog prvenstva stigao do takvih brojki.

S druge strane, Gana je u prošlom kolu odolela Engleskoj (0:0) i osvojila bod koji bi mogao da bude presudan.

Iako su Afrikanci imali manje od 22 odsto poseda lopte, disciplinovanom igrom u defanzivi uspeli su da zaustave jednog od glavnih favorita za titulu.

Četa Karlosa Keiroša sada je u daleko boljoj poziciji, jer joj je protiv Hrvatske dovoljan i remi da sačuva drugo mesto.

Hrvatska u ovaj duel ulazi bez kadrovskih problema, dok će Dalić najveću dilemu imati u napadu, gde Budimir ozbiljno konkuriše Petru Musi za mesto u startnih 11.

Gana je, sa druge strane, prinudno menjala golmana protiv Engleske, ali je Bendžamin Asare odlično iskoristio priliku i sa tri važne intervencije verovatno zaslužio da ponovo stane među stative.

Očekuje se tvrd i taktički zahtevan meč u kojem će Hrvatska verovatno preuzeti inicijativu, dok će Gana strpljivo čekati svoju šansu iz kontranapada.

Iskustvo i kvalitet su na strani "vatrenih", ali će Afrikanci učiniti sve da sačuvaju bod i drugo mesto u grupi "L".

NAŠ TIP: Hrvatska - Gana 1X&0-3 (kvota 1.50)

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